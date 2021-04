Widżet wiadomości i zainteresowania już Windows 10. Tak go włączysz

Pozytywna akcja.

Jak to się mówi: Mikołaj przyszedł w tym roku wcześniej. Moduł Wiadomości i zainteresowania w Windows 10 pojawił się niespodziewanie na komputerach z systemem Microsoftu już teraz, nie zaś w aktualizacji Sun Valley, czego spodziewano się do tej pory. To największa zmiana w obrębie paska zadań od lat. Aby skorzystać z nowości wystarczy zaktualizować swój system o najnowszą poprawkę, przechodząc do sekcji Windows Update w ustawieniach swojego komputera.