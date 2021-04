Czystki w Sklepie Play. Niespełna milion zablokowanych prób publikacji w 2020 roku

To był trudny rok dla firmy Google

Jak Google radziło sobie z problemem?

Garść statystyk z 2020 roku

Nie od dziś wiadomo, że Sklep Play to platforma, za pośrednictwem której rozpowszechniana jest olbrzymia ilość szkodliwego oprogramowania. Google od lat walczy z tym zjawiskiem i nieustannie ulepsza mechanizmy do wykrywania takich aplikacji w celu poprawy ogólnej sytuacji w tej kwestii. Przyjrzyjmy się zatem oficjalnemu raportowi, w którym uwzględniono działania firmy mające za zadanie ograniczyć ilość szkodników w Sklepie Play w 2020 roku. Generalnie jest dobrze, ale zawsze mogłoby być lepiej.Debiutująca w 2017 roku usługa Play Protect skanowała w ubiegłym roku każdego dnia przeszło 100 miliardów zainstalowanych aplikacji. Sam gigant z Mountain View przyznaje, że zeszły rok 2020 był wyjątkowo trudnym dla firmy okresem. Z jednej strony Sklep Play zalewany był zawirusowanym oprogramowaniem, z drugiej natomiast Google walczyć musiał z szerzącą się dezinformacją na temat COVID-19 i szczepionek oraz fałszywymi wiadomościami m.in. o wyborach prezydenckich w USA.W związku z szerzącym się problemem firma w przypadku aplikacji dostarczających informacje w tematyce szeroko pojętej pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadziła pewne obostrzenia. Pojawił się wymóg zapewnienia wysokiego poziomu prywatności danych użytkownika oraz co istotniejsze, akceptacji przez organy rządowe lub służby zdrowia. Powstały także specjalne zespoły ludzi odpowiedzialnych za zapobieganie nadużyć związanych z wyborami w USA za pośrednictwem Sklepu Play oraz utworzono nowe wytyczne dla aplikacji, której główną funkcją jest dostarczanie newsów.Google pochwalił się, że w ubiegłym roku jego zaawansowane algorytmy powstrzymały publikację w Sklepie Play ponad 962 tysięcy aplikacji, które z różnych przyczyn naruszały narzucone przez giganta zasady platformy. Idąc dalej, zablokowane zostało niespełna 120 tysięcy kont programistów, za pośrednictwem których próbowano rozpowszechniać złośliwe aplikacje. Firma zapewnia także, że to jeszcze nie koniec starań i inwestycji w rozwiązania, które pozwolą zapobiec rozpowszechnianiu złośliwych treści w Sklepie Play. Ma ona również nadzieję na zbudowanie i utrzymanie zaufania zarówno wśród użytkowników, jak również programistów.Źródło: mat. własny