Mapy Google - jeszcze w tym roku zmiana, która wpłynie na planowanie trasy

Źródło: autoevolution.com

Będzie możliwość powrotu do obecnego modelu

Nadchodząca aktualizacja wprowadzi dosyć istotne zmiany w sposobie wyznaczania domyślnych tras w trakcie nawigacji. Nowy algorytm podczas swojego działania uwzględniał będzie kilka nowych czynników takich jak stan dróg czy nachylenie i na ich podstawie znajdzie dla nas trasę najbardziej oszczędną pod względem zużycia paliwa. Zmiana ta powinna ucieszyć większość kierowców. Google natomiast zapowiada, że nowa wersja Map pozwoli zmniejszyć tzw. ślad węglowy.Dla użytkowników, którym nie do końca podoba się pomysł na zamianę sposobu wyznaczania domyślnej trasy podróży mamy dobrą wiadomość. Z poziomu opcji konfiguracyjnych możliwy będzie powrót do starego modelu, zapewniającego znajdowanie najszybszych tras do zdefiniowanego celu.Aktualna wersja aplikacji Mapy Google dla Androida dostępna jest do pobrania na łamach naszego portalu Źródło: autoevolution.com