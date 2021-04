Google Meet ze sporymi zmianami. I to na plus!

Rozmowy będą jeszcze lepsze.





Google Meet – co nowego w aktualizacji?





Google zapowiedziało oficjalne odświeżenie interfejsu aplikacji Meet przeznaczonej do rozmów wideo. Nowa aplikacja będzie zawierała ulepszone rozwiązania, które będą skupiały się nie tylko wokół samych rozmów, ale również prezentowania spotkań czy sposobu wyświetlania. Widać, że Google chce nadrobić stracony czas i dogonić Zoom czy Microsoft Teams Na zmiany nie jest jeszcze za późno.Nowa aktualizacja Google Meet pozwoli nam ukryć naszą twarz podczas rozmowy – tak, abyśmy nie musieli się rozpraszać. Nowe opcje obejmują również możliwość umieszczenia własnego źródła wideo w kafelku – w siatce uczestników spotkania.Google Meet doczeka się również nowego sposobu przypinania i odpinania treści podczas prezentacji. Dzięki temu pokazywanie wybranych treści będzie szybsze, jak również lepiej będzie można obserwować reakcję poszczególnych osób na ekranie.

Najbardziej przydatną zmianą w nowej wersji Meet będzie jednak uproszczenie nawigacji. Google skupi się na dodaniu wszystkich kontrolek do sterowania w jednym miejscu. Dzięki temu nie tylko wybrane działania będzie można podejmować szybciej, ale również sam interfejs doczeka się „oddechu” pod względem przestrzeni na ekranie.Oprócz opisywanych zmian, Google Meet doczeka się też mniejszych nowości. Wśród nich warto wymienić funkcję poprawiającą oświetlenie dookoła użytkownika, jeśli znajduje się on w ciemnym pokoju. Osoby opłacające abonament Google Workspace otrzymają dostęp do funkcjonalności autozoom - ta nowość oparta na sztucznej inteligencji będzie „śledziła” użytkownika i trzymała go w centrum nawet wtedy, kiedy będzie się on poruszał.

Ostatnie zmiany dotyczą nowych teł oraz możliwości personalizowania rzeczywistości znajdującej się za nami podczas rozmowy wideo.Trzeba przyznać, że to wszystko zapowiada się naprawdę bardzo dobrze.Szczególnie, jak na to, że w ograniczonej wersji Google Meet jest dostępne bez żadnych opłat i aplikację można wykorzystać do dowolnego celu.Źródło: Google / fot. Google