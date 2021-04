Jak pobrać film z TikToka? Poradnik

Pobierz na smartfona lub komputer.



Pobieranie filmów z TikToka wcale nie jest tak trudne, jakby się mogło wydawać. Wiele osób zastanawia się jak pobrać TikTok, tymczasem odpowiedź jest prosta... o ile chcesz ściągnąć go z poziomu aplikacji, wprost na swój smartfon. Ściąganie filmu z TikTok to nieco większe wyzwanie, jeśli zależy Ci na tym, aby zrobić to za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub bez znaku wodnego. W tym poradniku omówimy obie metody. Gotowi? Zaczynamy.



Jak pobrać film z TikToka na smartfonie?

W tym przypadku sprawa jest niezwykle prosta.



1. Otwórz wideo, które chcesz zapisać na swoim smartfonie.

2. Kliknij na przycisk udostępniania. To niewielka strzałka w prawym dolnym rogu ekranu - nad ikoną utworu oraz pod ikoną komentarzy. Jeśli chcesz zapisać swój film, w tym miejscu widoczne będą trzy kropki.



Pobieranie własnego filmu na smartfonie. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z TikToka



3. Tapnij na przycisk "Zapisz film". To trzecia opcja od lewej po "Zgłoś" oraz "Nie interesuje mnie". Jeśli pobierasz swój własny film, wygląd tej sekcji będzie nieco inny.



Pobieranie własnego filmu z TikToka. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z TikToka



4. Gotowe, film został zapisany w Twoim smartfonie. Oczywiście nie musisz go nikomu udostępniać. Wideo odtworzysz, przechodząc do aplikacji Galeria w urządzeniu. Zauważ, że towarzyszy mu znak wodny TikToka, wraz ze wskazaniem twórcy - wszystko po to, by pobierający nie łamali praw autorskich.



Jak pobrać film z TikToka na komputerze?

Materiały wideo z TikToka da się pobierać również za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Tak,



1. Otwórz interesujący Cię film w webowej wersji TikToka.



