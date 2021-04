Android 12 pozwoli zahibernować nieużywane aplikacje

Mechanizm pozwoli zaoszczędzić miejsce w pamięci smartfona. Mechanizm pozwoli zaoszczędzić miejsce w pamięci smartfona.



Chociaż na wydanie nowej wersji Androida 12 przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka miesięcy, to już teraz internet zalewają informacje o nowościach, których można się spodziewać. Automatyczne tłumaczenie obcojęzycznych aplikacji, wygodne udostępnianie danych dostępowych do WiFi czy aktualizacje systemu z poziomu Google Play to tylko mała część debiutujących w nowym Androidzie rozwiązań. Aktualnie pojawiły się doniesienia o kolejnej, godnej uwagi funkcji hibernacji aplikacji, z których nie korzystamy. Docenią ją z pewnością posiadacze podstawowych lub starszych urządzeń z mocno ograniczoną ilością pamięci na dane.



Funkcja wstępnie znana była już w styczniu br.

Pierwsze wzmianki o funkcji hibernacji aplikacji w Androidzie 12 pojawiły się już na początku tego roku. W kodzie źródłowym przesłanym do AOSP (Android Open Source Project) udało się już wtedy odnaleźć metody, które sugerowały, że nadchodzące wydanie wniesie ze sobą wspomniany mechanizm. Na chwilę obecną istnieją jednak dużo bardziej prawdopodobne przesłanki, że funkcja ta rzeczywiście znajdzie się w Androidzie 12. Wstępnie udało się również ustalić w jaki sposób będzie ona działała.



