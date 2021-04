Aplikacja Xeropan, która chce zamieniać naukę języków obcych w zabawę, wchodzi do Polski

Nowy gracz na rynku nauki języków online.

Nauka języków z wykorzystaniem AI

Xeropan, wywodząca się z Węgier platforma do nauki języków obcych, oficjalnie wystartowała w Polsce. Od początku kwietnia użytkownicy mogąza pomocą aplikacji po polsku, a polscy nauczycieli mogą korzystać z materiałów do urozmaicenia lekcji online.Xeropan uczy angielskiego w 17 językach, m.in. po turecku, rosyjsku, koreańsku czy arabsku, oraz na wielu poziomach zaawansowania. Planuje podbić międzynarodowy rynek dzięki dostępności w coraz większej liczbie języków oraz rozwijając funkcję Xeropan Classroom, która ma ułatwić pracę każdemu nauczycielowi angielskiego na świecie. Pod koniec zeszłego roku firma pozyskała 2,3 mln euro od prywatnych inwestorów na międzynarodowy rozwój.W maju wystartuje możliwość nauki języka niemieckiego, a w czwartym kwartale 2021 również hiszpańskiego i francuskiego.Xeropan oferuje ponad 1 600 darmowych lekcji wideo. Twórcy aplikacji chcą sprawić, aby - poprzez angażujące i intuicyjne ćwiczenia - nauka była zabawą. Pomagają w tym choćby oparte na sztucznej inteligencji (ang. Artificial Inteligence, AI) chatboty umożliwiające ćwiczenia konwersacyjne.Dostępne są dwa tryby nauki: pierwszy pozwala skupić się na pożądanym obszarze - np. gramatyce (do dyspozycji m.in. 1000 mini przewodników) czy idiomach (ćwiczenia pozwalają poznać aż 8000 wyrażeń). Drugi tryb wykorzystuje elementy „głębokiej grywalizacji” i wprowadza uczniów w pełen przygód świat, a ich przewodnikiem jest sympatyczny Profesor Max, który wspiera i motywuje na drodze do celu.Aplikacja Xeropan dostępna jest do pobrania w Apple App Store Google Play . Jest też dostępna w formie wersji desktopowej.