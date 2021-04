iOS 14.5 już w przyszłym tygodniu. Czego można się spodziewać?

Odblokowywanie iPhone’a z wykorzystaniem Apple Watcha

Obsługa kontrolerów PS5 oraz Xbox i akcesoriów AirTag

Prywatność oraz zgłaszanie zagrożeń na drodze w nawigacji Mapy

Wsparcie dla 5G w trybie dual-sim

W trakcie wczorajszej imprezy Apple Spring Loaded poza premierą nowych produktów firma ujawniła, że najnowsze wydanie iOS-a 14.5 zostanie oficjalnie upublicznione już w przyszłym tygodniu. Chociaż informacja ta nie została podana wprost w trakcie imprezy to materiały prasowe zawierały już wzmiankę o tym, że aktualizacja pojawi się w przyszłym tygodniu. Przypuszcza się, że Apple zacznie udostępniać iOS-a 14.5 dla użytkowników już 26 kwietnia.Już na wstępie warto zaznaczyć, ze iOS 14.5 określany jest mianem znaczącej aktualizacji. Mając na uwadze upublicznione wcześniej wersje rozwojowe tej aktualizacji to zmiany i nowości prezentują się dosyć interesująco. Wraz z nowym wydaniem firma wychodzi naprzeciw kwestii pandemii i konieczności noszenia maseczek na twarzy. Posiadacze iPhone’a X chcący skorzystać z Face ID do odblokowania smartfonu będą mieli taką możliwość pomimo zasłoniętej twarzy, jednak pod warunkiem posiadania Apple Watcha Series 3 lub nowszego.Dzięki obsłudze niewielkich urządzeń AirTag możliwe będzie śledzenie w Lokalizatorze dowolnego przedmiotu, do którego gadżet zostanie przypięty. Nowość ta z pewnością doceniona zostanie przez osoby, które mają tendencję do gubienia różnych rzeczy. Wśród zmian wymienić należy również możliwość korzystania z nowych głosów Siri, a także wsparcie dla nowych kontrolerów PS5 i Xbox Series X.iOS 14.5 to również bardziej przejrzysty sposób kontroli nad śledzeniem aktywności użytkownika przez aplikacje poza obszarem ich działania (np. w innych programach czy witrynach internetowych) w celu np. personalizacji reklam. Modyfikacjom poddano odtwarzacz Apple Music, dodano możliwość zgłaszania zagrożeń i kontroli prędkości w nawigacji Mapy, wprowadzono nowe emotikony i opcje strumieniowania treści multimedialnych z treningów Apple Fitness+ do sprzętu wspierającego technologię AirPlay 2.Aktualizacja ucieszy z pewnością iPhone’ów 12, którzy korzystają z dwóch kart SIM w smartfonie i chcieliby łączyć się z siecią 5G. iOS 14.5 to umożliwi i co więcej, dzięki dopracowanemu trybowi Smart Data przy korzystaniu z łączności 5G pozwoli bardziej optymalnie wykorzystywać połącznie, oferując lepszą żywotność baterii czy wykorzystanie danych.Powyższe zestawienie to tylko część zmian i nowości w iOS 14.5, które uznać można za najistotniejsze. Nowe wydanie wprowadzi także wiele mniej istotnych aspektów oraz rozwiąże sporą ilość błędów i problemów zgłaszanych przez społeczność użytkowników.Źródło: engadget.com