Pac-Man, Hello Kitty i inne kultowe postaci zobaczysz teraz w AR na smartfonie

Wszystko to za pośrednictwem wyszukiwarki Google.

Popularność wśród dokonanych w Google wyszukiwań postaci znanych z japońskiej popkultury. | Źródło: Google

AR w wyszukiwarce Google – jak skorzystać

Google postanowiło dodać wspomniane postaci do swojej bazy modeli 3D dostępnych w AR nie bez powodu. Podobno Pac-Man jest najczęściej wyszukiwaną w wyszukiwarce Google animowaną ikoną, z jakiegoś dziwnego powodu szczególnie w Peru. Zainteresowanie nim w wyszukiwarce jest dwa razy większe niż inną postacią na liście – Hello Kitty.Aby zobaczyć jedną z wymienionych postaci w rozszerzonej rzeczywistości, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki Google w aplikacji Google lub dowolnej przeglądarce. Należy to jednak zrobić na smartfonie wspierającym technologię ARCore . Po wpisaniu nazwy postaci w wyszukiwarce kliknij w baner z napisem Wyświetl w 3D, a następnie Wyświetl u siebie, po czym zastosuj się do widocznych na ekranie instrukcji.Ciekawe, co jeszcze Google pozwoli popodziwiać w rozszerzonej rzeczywistości. Póki co omawiana funkcja jest mocno ograniczona, ale mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, bowiem stanowi ona gratkę szczególnie dla ciekawych świata dzieci. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych poza japońskimi postaciami i zwierzętami mogą w AR oglądać chociażby struktury komórkowe, anatomiczne modele, obiekty kultury i wiele więcej.Źródło: Google, fot. tyt. Google