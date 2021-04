Microsoft szykuje nowy, otwarty sklep z programami i grami. To się może udać

Użytkownicy powinni na tym tylko zyskać.

Zupełnie nowy Microsoft Store w Windows 10

Popularność sklepu z aplikacjami Microsoft Store wciąż nie jest tak duża, jak chcieliby tego przedstawiciele giganta z Redmond. Użytkownicy Windows 10 gry wolą ściągać ze Steam i Epic Store, a programy bezpośrednio ze stron ich producentów lub baz danych serwisów takich jak Instalki.pl. Remedium na ten problem ma być zupełna zmiana podejścia do dystrybucji oprogramowania.Gry z Origin zawitały na Steam , co kiedyś wydawało się nie do pomyślenia, a finalnie na pewno opłaciło się EA. Microsoft najwyraźniej również nie chce podążać w zaparte obraną wcześniej i jak widać nienajlepszą drogą. Najnowsze informacje przekazywane przez Windows Central sugerują, że firma ta prowadzi intensywne prace nad nową wersją sklepu Microsoft Store. Według źródeł serwisu, torowana jest droga dla gruntownie przeprojektowanej aplikacji, która będzie bardziej otwarta zarówno dla użytkowników końcowych, jak i twórców.Nowy Microsoft Store nadal będzie aplikacją UWP, aktualizowaną w cyklu miesięcznym o kolejne nowe funkcje. Według doniesień ma on też zapewniać szybsze i bardziej stabilne pobieranie oraz umożliwiać sprawniejszą instalację dużych aplikacji i gier. Oprócz nowego interfejsu Microsoft planuje ponoć także złagodzić niektóre zasady dotyczące tego, jakie aplikacje mogą być przesyłane do sklepu przez programistów.