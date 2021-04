Nowy Radeon Software Adrenalin. Masz GPU Radeon? Koniecznie pobierz sterowniki

Nowe funkcje, w tym zdalne granie lokalnej kooperacji i obsługa PlayReady AV1

Wygląd interfejsu w nowym AMD Radeon Adrenalin Software / Foto: AMD

Pobierz nowe sterowniki i oprogramowanie dla grafik AMD Radeon

Kolejna większa zmiana w oprogramowaniu dla kart graficznych AMD Radeon i procesorów AMD z wbudowanymi układami graficznymi Radeon. Czerwoni właśnie wypuścili pakiet sterowników z Radeon Software Adrenalin 21.4.1.Wśród zmian można wymienić nową aplikację AMD Link dla Windowsa, która umożliwia zdalne granie w lokalnej kooperacji (podobnie jak w Steam Remote Play Together -) przez internet. Wystarczy mieć układ graficzny AMD Radeon, nie trzeba realnie siadać do tego samego komputera. Kolejną kwestią, jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie firmy, są - "Nowe opcje instalacji i rozszerzone opcje do śledzenia parametrów oraz dostrajania działania sprzętu, dzięki czemu gracz dysponujący zarówno kartą graficzną AMD Radeon jak i procesorem AMD Ryzen ma dostęp do tych funkcji w jednym miejscu."Dalej możemy wymienić też poprawione opcje nagrywania i transmisji w sieci. Będą przydatne nie tylko dla obeznanych osób, ale i początkujących streamerów z racji uproszczenia procesu. Radeon Software Adrenalin 21.4.1 wprowadza też obsługę Microsoft PlayReady AV1 dla najnowszych kart graficznych z rodziny Radeon RX 6000. Funkcja umożliwia korzystanie z treści wysokiej jakości zabezpieczonych tą metodą. Na koniec warto wspomnieć o mogącym poprawić sprawność systemu AMD Crash Defender.Pakiet sterowników i dodatkowego oprogramowania AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 dla kart graficznych AMD Radeon i układów AMD Radeon wbudowanych w procesory można pobrać m.in. z naszej bazy -. Część nowych funkcji nie musi być aktywna w każdym przypadku, są uzależnione od konkretnego posiadanego modelu grafiki AMD Radeon.Źródło i foto: AMD