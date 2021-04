Visual Studio 2022 w wersji 64-bitowej. Jakie inne nowości czekają deweloperów?

Microsoft ogłosił właśnie, że pierwsza publiczna wersja testowa jego flagowego środowiska programistycznego udostępniona zostanie latem tego roku. Na oficjalnym blogu pojawił się wpis niejakiej Amandy Silver, w którym opisuje ona szczegółowo wszelakie zmiany i nowości jakie przyniesie ze sobą najnowsza odsłona Visual Studio oznaczona jako 2022. W skrócie – będzie szybciej i efektywniej.Bez wątpienia jedną z najistotniejszych zmian w Visual Studio 2022 jest całkowite przejście na architekturę 64-bitową. W praktyce przynosi to ogrom korzyści, które z pewnością docenią programiści pracujący nad bardziej rozbudowanymi projektami. Główną zaletą rozwiązań 64-bitowych jest brak ograniczeń obsługi maksymalnie 4 GB pamięci RAM i dostęp do całej pamięci zamontowanej w komputerze. Takie rozwiązanie zapewni większą wydajność całego środowiska i ograniczenie występowania błędów związanych z brakiem pamięci.Kolejne nowości w najnowszym środowisku programistycznym Microsoftu to nowe, bardziej intuicyjne ikonki, obsługa czcionki Cascadia Code znanej z terminala Windows, integracja z Accessibility Insights, rozbudowane funkcje personalizacji IDE wraz z opcją synchronizacji pomiędzy różnymi urządzeniami.Pozostałe usprawnienia w Visual Studio 2022 obejmują zwiększenie wydajności zintegrowanego debuggera, obsługę czatu w sesji Live Share czy sprawniejsze przeszukiwanie kodu. Microsoft zapowiada również spore zmiany w swoim środowisku przeznaczonym na platformę Mac. Gigant z Redmond zdecydował się na przejście na natywny interfejs systemu MacOS, który zapewnić ma wyższą wydajność oraz niezawodność.Zgodnie z zapewnieniami pierwsza, testowa odsłona Visual Studio 2022 upubliczniona zostanie latem tego roku. Na chwilę obecną nie jest znany konkretny termin. Przypuszcza się natomiast, że wydanie oficjalne poprzedzone będzie nie jedną, a kilkoma wersjami testowymi.Źródło: Neowin / devblogs.microsoft.com