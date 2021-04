Firefox 88 już dostępny do pobrania. Zadba o Twoje bezpieczeństwo

Przeglądarka Mozilli z istotnymi zmianami.

JavaScript w PDF i nie tylko

Z myślą o bezpieczeństwie

Zgodnie z harmonogramem firma Mozilla udostępniła kolejną dużą aktualizację dla swojej internetowej przeglądarki. Firefox 88 wprowadza kilka istotnych usprawnień. O jakich usprawnieniach mowa? Przekonaj się.Po pierwsze w Firefoxie 88 zadebiutowało wsparcie dla skryptów JavaScript w plikach PDF. Niektóre formularze PDF wykorzystują takie skrypty w celu weryfikacji użytkowników i wykonywania innych operacji. Aktualizacja wprowadza także zmiany w opcjach drukowania za pośrednictwem przeglądarki. Dokładniej mówiąc, od teraz jednostki dotyczące rozmiarów marginesów w pliku będą dostosowane do lokalizacji użytkownika.Jedna z nowości w nowej wersji Firefoxa dotyczy tylko wydania przeznaczonego na komputery z systemem Linux. Na tym systemie pojawiła się w niej możliwość płynnego powiększenia obrazu poprzez wykonanie gestu uszczypnięcia na touchpadzie.Najważniejszym aspektem aktualizacji o numerze 88 jest zmiana, która ma zapobiec wyciekom między stronami, zwiększając prywatność internautów. Od teraz przeglądarka ma izolować dane window.name w witrynie, która je utworzyła. W rezultacie inne strony nie będą miały dostępu do informacji, do których dostępu mieć nie powinny.