Smartfon z Androidem jako kamerka internetowa. Poradnik

To niezwykle proste.

Na co dzień korzystam z komputera stacjonarnego i prawdę mówiąc jakiś czas temu pozbyłem się kamerki do wideorozmów. Ostatnio coraz częściej biorę jednak udział w różnego rodzaju wideokonferencjach, w związku z czym w końcu postanowiłem pokazywać innym swoją facjatę. Kamery kupować nie zamierzam, zatem... Dziś podpowiem Ci jak zamienić smartfon z Androidem w wysokiej jakości kamerkę internetową. Tak jest, to właśnie Twój telefon będzie pełnił funkcję kamery, a jeśli sobie tego zażyczysz - także mikrofonu. Zaczynamy.Jeśli kiedykolwiek szukałeś kamerki internetowej, to wiesz doskonale, że za urządzenie dobrej klasy należy niemało zapłacić. Tymczasem, nosimy przy sobie smartfony, których możliwości fotograficzne rosną z roku na rok. Gwarantuję Ci, że nawet stosunkowo niedrogi telefon spisze się znakomicie w roli kamery do wideorozmów - możesz wykorzystać jego główny lub przedni aparat.Na początek pobierz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania aplikację DroidCam na swój smartfon z systemem Android. W wersji podstawowej, która powinna Ci w zupełności wystarczyć, apka jest darmowa. Jeśli już ją zainstalowałeś, potrzebujesz teraz klienta desktopowego. Program DroidCam dla Windows również jest darmowy i dostępny w naszym repozytorium plików, o tutaj Jeżeli zainstalowałeś już obie aplikacje, uruchom aplikację na swoim smartfonie i udziel jej niezbędnych zezwoleń. Upewnij się, że smartfon jest połączony z tą samą siecią, co komputer stacjonarny lub laptop, z którego będziesz korzystał w trakcie wideorozmowy. Zwróć uwagę na wiersze "WiFi IP" oraz "DroidCam Port".

Interfejs aplikacji DroidCam na Androida. | Źródło: mat. własny

Interfejs aplikacji DroidCam Client dla Windows 10. | Źródło: mat. własny

CZE. | Źródło: mat. własny

: darmowa wersja DroidCam pozwoli przesyłać obraz w rozdzielczości maksymalnej 480p. Jeżeli uważasz, że to za mało, możesz wykupić wersję Pro narzędzia.Teraz uruchom klienta w wersji PC. Domyślnie zaproponuje on nawiązanie połączenia WiFi. W odpowiednie rubryki przepisz najpierw "WiFi IP", wyświetlone w smartfonie, do pola "Device IP" w narzędziu desktopowym oraz "DroidCam Port" do pola "DroidCam Port". Zdecyduj czy chcesz przesyłać jedynie obraz, czy także dźwięk poprzez mikrofony w smartfonie.Wszystko powinno działać poprawnie, a Ty powinieneś ujrzeć podgląd obrazu rejestrowanego przez kamerę w Twoim smartfonie na monitorze komputera lub ekranie laptopa. Pomiędzy kamerami przełączysz się klikając na ikonę kamerki w prawym górnym rogu apki na smartfonie.Teraz wystarczy włączyć aplikację do wideorozmów, z której masz zamiar korzystać - Microsoft Teams Zoom lub inną. W ustawieniach programu będziesz musiał zmienić domyślną kamerę na DroidCam Source 2 lub DroidCam Source 3. Analogicznie wygląda sytuacja z dźwiękiem, gdzie w aplikacji do wideorozmów na komputerze należy wybrać źródło dźwięku z DroidCam w nazwie.Pozostaje Ci umieścić smartfon w jakimś uchwycie lub ustawić go odpowiednio na biurku i... voila! To nie było trudne, prawda?Źródło: mat. własny