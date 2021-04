Nowe animacje już wkrótce w Windows 10. Oto jedna z nich

System wypięknieje.

Jeszcze w tym roku będzie miała miejsce długo wyczekiwana aktualizacja Windows 10 o nazwie kodowej Sun Valley . Jeśli uważnie czytasz nasz serwis, wiesz zapewne doskonale, że przy okazji debiutu Windows 10 21H2 zobaczymy nowe ikony, a także zaokrąglone rogi okienek. Oczywiście pojawi się wiele innych większych lub mniejszych zmian techniczno-graficznych, a jedną z nich będą nowe animacje. Jedną spośród wielu możemy podziwiać już dziś.Firma Microsoft potwierdziła jakiś czas temu, że pracuje nad nowymi animacjami w Windows 10 i wygląda na to, że testuje kolejne "szybkie" i "płynniejsze warianty". W buildach preview Windows 10 21H2 dostępnych dla członków programu Windows Insider z kanału deweloperskiego, zagościła już animacja otwierania okna typu "zoom in/out". Oto ona.

Źródło: Windows Latest

"Dajcie znać, jeśli są jakieś obszary, w których chcielibyście zobaczyć więcej animacji"

Tego typu animacja pojawi się zarówno przy otwieraniu (zoom in, zaprezentowana powyżej), jak i zamykaniu (zoom out) okien aplikacji, takich jak Uruchom, Wiersz polecenia, Eksplorator Plików i innych. Przypominam, że po raz ostatni animacje w Windows 10 były aktualizowane w 2015 roku.W nowym poście w Centrum Opinii dotyczącym animacji obecnych powszechnie w systemie, firma Microsoft potwierdziła, że system Windows 10 w przyszłości otrzyma więcej unowocześnionych animacji.- napisała Jennifer Gentlement z Microsoftu.To naprawdę drobne usprawnienie, ale to właśnie drobiazgi wpływają na ogólne wrażenia z użytkowania oprogramowania. Prawdę mówiąc nie mogę już doczekać się aktualizacji planowanej na przełom października i listopada bieżącego roku. Jestem członkiem programu Windows Insider w kanale beta i na pewno podzielę się z Wami wrażeniami na jej temat, gdy tylko zostanie mi udostępniona.Źródło: Centrum Opinii, Windows Latest