Microsoft Edge z nowym trybem wydajności. O co chodzi?

Ważna zmiana.

Performance mode w Edge 91 Canary. | Źródło: Windows Latest

Wypróbuj nowość już teraz

Po aktywowaniu trybu wydajności, Edge spróbuje usprawnić ogólną prędkość przeglądania sieci i skrócić czas reakcji aplikacji, zmniejszając jednocześnie zużycie procesora, pamięci RAM i baterii. Brzmi jak kompromisowe rozwiązanie? Microsoft obiecuje brak negatywnego wpływu na ogólne wrażenia z korzystania z programu. Oczywiście ulepszenia wydajności będą różne na różnych konfiguracjach i użytkownik nie zawsze je odczuje.Co ciekawe, włączenie trybu wydajności automatycznie aktywuje funkcję usypiania kart po pięciu minutach od zaprzestania ich odwiedzania. Domyślnie czas ten wynosi aż 2 godziny. Aby wybudzić kartę, wystarczy ją otworzyć.Zalecamy, aby z trybu wydajności i usypiania kart korzystali zwłaszcza użytkownicy laptopów. Może to przełożyć się na odczuwalnie dłuższy czas pracy urządzeń na baterii.Przeglądarkę internetową Microsoft Edge w najnowszej wersji pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Poniżej znajdziesz odnośniki do stabilnej wersji programu w wersjach na systemu Windows i macOS.Aby zainstalować Microsoft Edge Canary, odwiedź stronę niejawnego programu testów przeglądarki Microsoft Edge, pod tym adresem i postępuj zgodnie z instrukcjami. Możesz na niej pobrać warianty Beta (aktualizowany co 6 tygodni), Dev (co tydzień) i Canary (aktualizowany codziennie).Źródło: Microsoft