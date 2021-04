ColorOS 11 to system minimalistyczny, ale jednocześnie funkcjonalny. Oto, co oferuje

Sprawdzamy system instalowany na smartfonach OPPO.



Niedawno miałem przyjemność testować OPPO Reno5 5G. Wyposażono go w nakładkę ColorOS 11 i system Android 11. Zanim opowiem co ma do zaoferowania - mała dygresja.



Na wstępie

Wybór smartfona nie jest sprawą prostą. Wygląd jest kwestią gustu więc nad tym aspektem nie ma co się zastanawiać - albo telefon nam się podoba, albo nie. Mam wrażenie, że producenci w ostatnich latach zaczęli bardziej przykładać się do tego, jak wyglądają ich smartfony. I bardzo dobrze.



OPPO Reno5 5G / Foto: własne



Oprócz projektu wizualnego ogromnie ważna jest też oczywiście sama specyfikacja, która bezpośrednio odpowiada za sprawne działanie naszych urządzeń. Szybszy procesor oznacza responsywniejszy system, a lepsza matryca wyższą jakość zdjęć. Jest też również jeszcze jeden niedoceniany aspekt, który jest równie ważny. A mowa tu właśnie o systemie operacyjnym.



Wróćmy więc do meritum.



ColorOS 11 - wygląd i ogólne funkcje

Nakładka moim zdaniem prezentuje się świetnie. Widać, że czerpie garściami ze stylu flat design. Jest minimalistyczna i cieszy oko kolorami, które dzięki ekranowi AMOLED w OPPO Reno5 5G są nasycone i żywe.



Tak wygląda ColorOS 11. / Foto: własne



ColorOS 11 zawiera wszystkie podstawowe programy. Oprócz oczywistych aplikacji (tj. odtwarzacz muzyki, kalkulator czy zegar) OPPO zainstalowało m.in. menedżer plików, dzięki któremu możecie zarządzać zawartością pamięci. W nakładce znajduje się też pakiet aplikacji Google (m.in. Gmail, Mapy i Zdjęcia). Dorzucono też Netfliksa i Facebooka, które możecie oczywiście odinstalować.



Niebywale przydatną funkcją jest klonowanie aplikacji . Dzięki niej możecie korzystać na jednym smartfonie z dwóch kont, np. w serwisie społecznościowym. To doskonałe rozwiązanie pozwalające na oddzielenie spraw służbowych od prywatnych.



Dedykowanie aplikacje w ColorOS 11 - menedżer plików, pogoda i galeria. / Foto: własne



ColorOS 11 standardowo umożliwia wybranie trybu ciemnego. Możemy ustawić automatyczne przełączanie o wybranych porach lub według własnych godzin. Warto wspomnieć jeszcze o filtrze niebieskiego światła, podświetleniu krawędziowym przy powiadomieniach i aplikacji do przenoszenia zawartości z lub do innego smartfona. Funkcjonalność jest bardzo rozbudowana. Poruszę ją jeszcze w następnych akapitach.



Gesty i pasek boczny

Inteligentny pasek boczny to podręczne menu z najważniejszymi funkcjami i programami. Przydatna sprawa. / Foto: własne



rozbudowaną obsługą gestów obsługiwanych na wyłączonym ekranie. Możliwe jest m.in.:



dwukrotne stuknięcie w celu włączenia ekranu,

narysowanie palcem litery O, aby uruchomić aparat,

narysowanie palcem litery V, aby włączyć latarkę,

sterowanie odtwarzaniem muzyki gestami <, >, ||.

Możliwe jest też dodanie innych predefiniowanych gestów.



Menu paska bocznego. / Foto: własne



System OPPO pozwala też na wykonywanie zrzutów ekranu poprzez przeciągnięcie palcem, co jest zdecydowanie wygodniejsze niż tradycyjne przytrzymywanie przycisków. Możemy też odwrócić smartfon w celu wyciszenia przychodzącego połączenia.



W ColorOS 11 nie zapomniano o różnych stylach nawigacji. Standardowo możemy operować wirtualnymi przyciskami umieszczonymi w dolnej części ekranu (z opcją zamiany kolejności). Do wyboru mamy także obsługę gestami, które w połączeniu z odświeżaniem 90 Hz naprawdę przyjemnie działają. Domyślnie zaznaczona jest funkcja zapobiegania przypadkowym dotknięciom.



Kolejna zaleta ColorOS 11 to FlexDrop

FlexDrop / Foto: własne



To jedno z rozwiązań firmy OPPO, które znacząco polepszają wielozadaniowość systemu. FlexDrop to nic innego jak możliwość umieszczenia aplikacji w pływającym po ekranie oknie . Włącza się je w menedżerze zadań, po kliknięciu w dwie kropki i wybraniu “okno podręczne” w rozwijanym menu.





FlexDrop / Foto: własne



Dzięki niemu korzystałem z kalkulatora w czasie obliczania internetowych wydatków, oglądałem jednym okiem YouTube w czasie czytania artykułów, a nawet odpisywałem na Messengerze sprawdzając w tle pogodę.



FlexDrop działa jak trzeba. Podobno mogą występować problemy z kompatybilnością w niektórych aplikacjach, ale ja tego nie zauważyłem.



Prywatność i bezpieczeństwo

OPPO wyposażyło ColorOS 11 w prywatny sejf chroniony hasłem . Możemy w nim umieszczać zdjęcia i filmy, pliki audio, dokumenty i inne pliki. To taka bezpieczna przystań dla naszych najbardziej newralgicznych informacji.



Ciekawostka: po wpisaniu hasła “123456” system krzyczy, że jest zbyt popularne i czy jesteśmy pewni, że chcemy go użyć. To się chwali!



Funkcje służące prywatności . / Foto: własne



ColorOS 11 umożliwia ponadto blokowanie programów i ich ukrywanie przed wścibskim wzrokiem. Po wejściu do aplikacji zostajemy przywitani prośbą o podanie hasła. Wpisanie kodu odblokowuje ją i możemy z niego normalnie korzystać. Warto wspomnieć też o bezpiecznych płatnościach zbliżeniowych , co ma dziś niebagatelne znaczenie - mnóstwo osób płaci za zakupy w ten sposób.



Nie mogę też pominąć bezpiecznej klawiatury, która nie zbiera wprowadzanych przez nas znaków oraz nie puszcza ich na serwer. OPPO w ten sposób zagwarantowało, że wpisywane ciągi znaków nie trafią w niepowołane ręce. A trzeba przyznać, że teksty wpisywane na klawiaturze to skarbnica - mieszczą się w nich nasze dane logowań, kart kredytowych czy wrażliwe informacje z prywatnego życia. Miło, że OPPO dba o ich ochronę.



Funkcje dedykowane graczom

Po uruchomieniu gry ColorOS 11 wyświetla z lewej strony półprzezroczystą zakładkę. Po jej kliknięciu pokazuje się nam menu z funkcjami polepszającymi wrażenia z rozgrywki .



Tryb gry w ColorOS 11. / Foto: własne



Mowa tu m.in. o optymalizacji dotyku, trybie wydajności czy koncentracji na grze. Ten ostatni wyłącza alarmy, połączenia przychodzące, gesty nawigacyjne itp. Wszystko po to, aby można było w spokoju skupić się na grze.



OPPO ColorOS 11 może wyłączyć rozpraszające powiadomienia. / Foto: własne



OPPO w ColorOS 11 zatroszczyło się nawet o relaks

Zaintrygowała mnie aplikacja O relax . Program ten zawiera mnóstwo garść odgłosów natury i muzyki, które pozwalają się wyciszyć i uspokoić myśli.



Aplikacja O Relaks. / Foto: własne



Nagrania uruchamiają się na 30 minut. Jeśli znudzą Wam się fabryczne nastroje i szukacie czegoś nowego, to możecie zacząć je miksować . OPPO udostępniło do tego celu kilkadziesiąt dodatkowych dźwięków w 5 kategoriach. Nie ma więc problemu, żeby odgłosy morza połączyć na przykład z… dźwiękiem ciętej kartki papieru.



Personalizacja ColorOS 11

OPPO poświęciło temu całą kategorię ustawień. Po wejściu w nią naszym oczom ukazują się kolorowe kafelki symbolizujące kolejne działy.



ColorOS może się pochwalić szerokimi możliwościami personalizacji. / Foto: własne



ColorOS 11 pozwala m.in. na wybór koloru wiodącego widocznego np. na przyciskach. Możliwe jest także wybranie ich kształtu i wybranie stylu ikon ekranu głównego. OPPO stworzyło też system motywów pozwalających już na szersze ingerencje. Nie zapominajmy o stylu animacji odcisku palca, układu aplikacji oraz kroju i rozmiaru czcionki.



Foto: własne



Ponadto użytkownik może dostosować szybkość animacji czy temperaturę barw wyświetlanych na ekranie.



Sztuczna inteligencja pilnuje baterii

ColorOS 11 autorstwa OPPO jest jedną z lepiej zoptymalizowanych nakładek na rynku . Nie czuć, że jest ociężały, wręcz przeciwnie - działa zwiewnie i lekko. Nie zanotowałem też problemów z zamykającymi się aplikacjami w tle z powodu małej ilości pamięci RAM. Widać to też po baterii, która jak na swoje pojemności naprawdę daje radę.



A jeśli o niej mówimy, to OPPO zaimplementowało specjalne algorytmy sztucznej inteligencji. Z czasem uczą się, o której wstaje i pozostałe 20 proc. uzupełnia tuż przed wstaniem. Ma to korzystnie wpłynąć na żywotność akumulatora .



Foto: własne



Jeśli zabraknie Wam miliamperogodzin, to ColorOS 11 umożliwia włączenie trybu intensywnego oszczędzania energii . Znacznie zmniejsza zużycie prądu wyłączając zbędne procesy w tle. OPPO pozwoliło na wybranie 6 aplikacji, które możemy włączać w tym trybie.



ColorOS 11 jest systemem, któremu warto dać szansę. Jeśli szukacie lekkiego, funkcjonalnego i stabilnego oprogramowania, to w nakładce od OPPO znajdziecie wszystko co trzeba.



Wrażenia z użytkowania ColorOS 11 potęgowane są oczywiście przez wydajne smartfony, jak OPPO Reno5 5G.



ColorOS 11 jest systemem, któremu warto dać szansę. Jeśli szukacie lekkiego, funkcjonalnego i stabilnego oprogramowania, to w nakładce od OPPO znajdziecie wszystko co trzeba.

Wrażenia z użytkowania ColorOS 11 potęgowane są oczywiście przez wydajne smartfony, jak OPPO Reno5 5G.



