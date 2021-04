W Firefox 88 nie pobierzesz plików z FTP

Wielka zmiana.

Firefox 90 bez wsparcia dla FTP

"Implementacja jest obecnie wyłączona w kanałach wersji Firefox Nightly i Beta i zostanie wyłączona, gdy Firefox 88 zostanie wydany 19 kwietnia 2021 roku. Implementacja zostanie całkowicie usunięta w Firefox 90, którego premierę planuje się na czerwiec tego roku"

Firefox 87. W oczekiwania na Firefoxa 88. | Źródło: mat. własny

FTP jest niebezpieczne

"Część kodu FTP jest bardzo stara, niebezpieczna i trudna w utrzymaniu, a w przeszłości znaleźliśmy w nim wiele błędów związanych z bezpieczeństwem"

Najnowsza wersja Firefox zawsze w naszej bazie plików

Lubiana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox idzie w ślady Google Chrome. Niestety, nie jeśli chodzi o bazę użytkowników (ta ciągle spada ), a wyłączenie obsługi szalenie popularnych swego czasu linków FTP. Linki FTP zostały wyłączone w Chrome 88, a teraz nie otworzą ich także korzystający z nowego Firefoxa 90.Rok temu przedstawiciele firmy Mozilla ogłosili zamiar szybkiego wyłączenia obsługi FTP. Zapowiedziano przy tym, że decyzja do zostanie opóźniona do czasu zakończenia pandemii. Wygląda na to, że pandemia zakończy się 19 kwietnia tego roku, bowiem to właśnie wtedy zadebiutuje Firefox 88, w którym obsługa FTP będzie deaktywowana. Użytkownicy klikający w linki FTP będą kierowani do aplikacji zewnętrznych, umożliwiających pobieranie.- czytamy w komunikacieWiększość miejsc, w których rozszerzenie może przekazywać "ftp", takich jak filtry dla serwera proxy lub żądania webRequest, nie powinno powodować błędu, ale interfejsy API nie będą już obsługiwać żądań tego typu.FTP jest niezabezpieczonym protokołem i nie ma żadnego powodu, aby preferować go zamiast HTTPS do pobierania zasobów.- mówił w zeszłym roku Michal Novotny z Mozilla.Przeglądarkę internetową Firefox w najnowszej wersji pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Wystarczy kliknąć w jeden z poniższych odnośników, aby pobrać warianty dla systemów Windows, Linux lub macOS.Źródło: Mozilla