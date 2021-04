5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #232]

retroPod

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 6,19 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Oryginalny odtwarzacz muzyki, którą przechowujemy w pamięci smartfona w postaci plików MP3. Stylistycznie nawiązuje do kultowego już odtwarzacza marki Apple (iPod). Aplikację obsługujemy za pomocą obracanego pierścienia - dla lepszego efektu podczas przesuwania odtwarzane są dźwięki i uruchamiane wibracje.Kolorystykę odtwarzacza możemy dopasować do własnych preferencji. Dostęp do niektórych opcji jest dodatkowo płatny.