Binaural Beats - dzięki, które polubi twój mózg (recenzja)

Skupieniu nie zawsze sprzyja cisza.





Binaural Beats – generator dźwięków do nauki i relaksu

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł-67,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Słuchanie muzyki to bardzo uniwersalna czynność. Dodaje energii podczas treningu, pomaga zniwelować hałaśliwe otoczenie w pracy, zapewnia odprężenie po ciężkim dniu. Nie zawsze sprawdzają się jednak konkretne utwory - czasem lepsze rezultaty zapewniają abstrakcyjne dźwięki o określonych parametrach.Właśnie to zapewnia aplikacja Binaural Beats. Poza klimatyczną muzyką w tle generowane są również dźwięki o różnych częstotliwościach. Mają one dostosowywać się do fal mózgowych i zapewniać relaks czy zwiększony poziom koncentracji.Do wyboru mamy kilkanaście tematycznych zestawów. Możemy dostosować w nich głośność generowanych fal czy odgrywany w tle utwór. Oczywiście twórcy zastrzegają, że wszystko opiera się na ogólnych założeniach związanych z częstotliwością dźwięków i nie jest to profesjonalne narzędzie do terapii dźwiękiem.Określając dwa parametry związane z częstotliwością dźwięków możemy także przygotować własny zestaw. Aplikacja wyświetla banery reklamowe, jednak nie są one uciążliwe.Moje wrażenia? Abstrakcyjna muzyka dobrze sprawdza się jako tło i nie rozprasza, jednak trudno mówić o jakimś spektakularnym efekcie generowanych fal (być może testy trwały zbyt krótko). To aplikacja, którą warto przetestować samodzielnie i sprawdzić, czy tego rodzaju dźwięki przynoszą nam jakąkolwiek korzyść.