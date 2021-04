Google Earth niczym wehikuł czasu. Zobacz, jak zmienił się świat przez 37 lat

Potężne narzędzie.

Wehikuł czasu w Google Earth

"Ziemia doświadczyła gwałtownych zmian środowiskowych w ciągu ostatniego półwiecza - bardziej niż w jakimkolwiek innym momencie historii ludzkości. Wielu z nas doświadczyło tych zmian w swoich lokalnych społecznościach"

Google udostępniło największą od 2017 roku aktualizację narzędzia Google Earth i oj jest co podziwiać. Od 15 lat internauci korzystają z tej aplikacji, by w świecie wirtualnym odwiedzać przeróżne ciekawe zakątki naszej planety. Do tej pory dopracowywano przede wszystkim kwestie związane z rozdzielczością i liczbą dostępnych zdjęć oraz precyzją odwzorowania Ziemi w trójwymiarze. Tym razem Google skupiło się na... czasie. Od teraz każdy może zobaczyć jak świat zmienił się przez ostatnie 37 lat.Do stworzenia funkcji Timelapse w Google Earth firma z Mountain View wykorzystała aż 24 miliony zdjęć satelitarnych, zrobionych na przestrzeni ostatnich 37 lat. Dzięki nim wszyscy możemy doświadczyć tego, jak mocno działalność człowieka (i nie tylko) zmodyfikowała ziemskie krajobrazy.- czytamy na blogu Google. Pożary w Australii oraz Stanach Zjednoczonych, szybsze topnienie czap lodowych i cofające się lodowce.