Microsoft Edge 90 pobierzesz już teraz. Pytanie: czy warto?

Zerknij.

"Tryb dziecięcy ogranicza witryny, do których dzieci będą miały dostęp. Od samego początku istnieje około 70 popularnych witryn dla dzieci, które są dozwolone, ale możesz w pełni dostosować listę za pomocą kilku kliknięć w ustawieniach przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli Twoje dziecko spróbuje przejść do witryny spoza tej listy dozwolonych, zostanie powitane przyjazną stroną blokowania, zachęcającą je do poproszenia o udzielenie pozwolenia na wizytę ze strony opiekuna lub podjęcia próby przejścia w inne miejsce"

"Tryb dziecięcy ogranicza witryny, do których dzieci będą miały dostęp. Od samego początku istnieje około 70 popularnych witryn dla dzieci, które są dozwolone, ale możesz w pełni dostosować listę za pomocą kilku kliknięć w ustawieniach przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli Twoje dziecko spróbuje przejść do witryny spoza tej listy dozwolonych, zostanie powitane przyjazną stroną blokowania, zachęcającą je do poproszenia o udzielenie pozwolenia na wizytę ze strony opiekuna lub podjęcia próby przejścia w inne miejsce"

Źródło: mat. własny

Menedżer haseł

Drukowanie i PDF

Pobierz Microsoft Edge 90

Microsoft Edge jest wyposażony w bezpłatne narzędzie do zarządzania hasłami dostępne na stronie ustawień przeglądarki. Po aktualizacji można jednym kliknięciem usunąć wiele zapisanych haseł.W Edge 90 Microsoft włączył obsługę funkcji, która umożliwia drukowanie bieżącej strony dokumentu PDF. Aby wydrukować bieżącą stronę, otwórz plik PDF w Edge i kliknij przycisk "Drukuj", aby uzyskać dostęp do opcji "Bieżąca strona" w oknie dialogowym. Oprócz opcji "Bieżąca strona" wprowadzono również w tym widoku nowe opcje - "Dopasuj do strony", "Rozmiar papieru" i "Rzeczywisty rozmiar".Najnowsza wersja przeglądarki Microsoft Edge znajduje się już w naszej bazie danych. Poniżej znajdziesz odnośniki do programu w wersjach na systemu Windows i macOS.Źródło: Microsoft