Nowa opcja w Menu Start w Windows 10. Będzie wygodniej!

Menu Start z nową opcją w sekcji Zasilanie

Przez ostatni rok byliśmy świadkami wielu mniejszych i większych zmian dokonywanych przez Microsoft w obrębie Menu Start w Windows 10. Ten często używany element interfejsu wyładniał, ale od strony funkcjonalnej zmieniło się niewiele. Ciekawe novum pojawiło się właśnie w jednym z buildów testowych przeznaczonych dla uczestników programu Windows Insider w kanale deweloperskim.Po kliknięciu w przycisk Menu Start, w lewym dolnym rogu otwartego panelu dostrzeżecie ikonkę symbolizującą menu Zasilanie. To z jego poziomu użytkownik może swój komputer uśpić, uruchomić ponownie lub wyłączyć. W nowej kompilacji testowej Windows 10 gości tam jeszcze jedna opcja - "zrestartuj aplikacje po zalogowaniu". O co w niej chodzi?Niektóre aplikacje (głównie UWP) mają możliwość automatycznego zakolejkowania się do uruchomienia od razu po restarcie systemu. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, gdy chcesz błyskawicznie wrócić do tego, co robiłeś w danym programie po ponownym uruchomieniu komputera. W systemie Windows 10 w wersji 21H1 i starszych ta opcja jest powiązana z aplikacją Ustawienia systemu Windows. W aktualizacji Sun Valley się to zmieni.Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, nowa opcja "Uruchom ponownie aplikacje po zalogowaniu" pojawi się pod opcjami Uśpij, Zamknij i Uruchom ponownie. Po włączeniu, system zapisze aplikacje, które można ponownie uruchomić oraz i przywróci je do działania przy następnym logowaniu.