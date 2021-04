Masz Xiaomi Mi Box S 4K? Zainstaluj aktualizację, poprawia bezpieczeństwo i wydajność

Xiaomi zapewnia kolejne poprawki wydajności i bezpieczeństwa

Zestawienie opisanych zmian w łatce i danych systemu po aktualizacji / Foto: Instalki.pl

Patch dla Xiaomi Mi Box S 4K ważący ponad pół gigabajta

Jeśli macie najpopularniejszą przystawkę smart TV od Xiaomi, czyli Xiaomi Mi Box S 4K (często nazywaną też po prostu Xiaomi Mi Box S), to koniecznie zaktualizujcie swój sprzęt. Producent wypuścił nową wersję kompilacji systemu, która może nie podbija numeru pełnej wersji Androida, ale poprawia pewne kwestie w dotychczasowej edycji.Jeśli przeprowadzicie update, to wasza przystawka smart TV od Chińczyków, czyli Xiaomi Mi Box S 4K, będzie legitymować się wciąż Androidem TV 9, ale z kompilacją Pl.3409 (wersja jądra 4.9.113 z poniedziałku 1 marca 2021). W dodatku stan aktualizacji zabezpieczeń zmieni się na taki z 5 stycznia 2021 roku. Po uruchomieniu może też was spotkać ekran z dodatkowymi pozwoleniami dla głosowego Asystenta Google. Możliwe, że łatka dotknęła w jakimś stopniu jego funkcjonowania, chociażby w temacie zabezpieczeń.A przynajmniej głównie w tej materii opisuje ją lakonicznie Xiaomi dla całego systemu. Zgodnie z komunikatem w luźnym tłumaczeniu - "Ten build rozwiąże następujące krytyczne problemy: 1) Zwiększona wydajność systemu 2) Aktualne poprawki zabezpieczeń". Niestety nie podano konkretów. Zamiast szczegółów przedstawiono wyłącznie cytowane bardzo niedokładne stwierdzenie.Całość waży 668 MB i oczywiście wymaga ponownego uruchomienia Xiaomi Mi Box S 4K po pobraniu dla zakończenia procesu instalacji. Jeśli nie pokazała się wam jeszcze po włączeniu przystawki stosowna informacja o aktualizacji, to możecie ręcznie sprawdzić dostępne do pobrania poprawki systemu w ustawieniach Android TV.Źródło i foto: własne - Instalki.pl