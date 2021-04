Wgapiasz się w smartfon gdy chodzisz? Testowana przez Google funkcja Cię za to skarci

To dla Twojego bezpieczeństwa.

Przemieszczasz się pieszo? Oderwij oczy od smartfonu

Digital Wellbeing add "Heads Up", a feature that warns you to stop using your phone while you're walking. @xdadevelopers @thetymonbay @XDA_Forum_Admin @thetymonbay pic.twitter.com/5pEEgwuTMp — Jay Prakash Kamat (@jay__kamat) April 11, 2021

W oczekiwaniu na oficjalne informacje

Zdarza Ci się spacerować po mieście jednocześnie korzystając z telefonu? Cóż, może się to naprawdę źle skończyć. W Internecie z łatwością znajdziesz artykuły o niejednej osobie, która w ten sposób wpadła pod samochód. Co ciekawe, właśnie okazało się, że Google testuje funkcję, która będzie karcić za ten niebezpieczny nawyk użytkowników telefonów z Androidem.Jak donosi The Verge powiadomienie o możliwości wypróbowania nowej funkcji w ramach testów beta otrzymali niektórzy użytkownicy smartfonów Pixel. Jest ona częścią narzędzia Cyfrowa równowaga, które na telefonach z Androidem monitoruje, jak wiele czasu spędzamy dziennie, korzystając ze smartfonu, jakie treści wówczas pochłaniamy, jak często odblokowujemy urządzenie i nie tylko, a także pozwala na ograniczanie czasu korzystania z poszczególnych aplikacji czy włączenie kontroli rodzicielskiej.Dla niektórych testowana funkcja może być zwyczajnie głupia, ale ja uważam, że powiadomienie przypominające o tym, by podczas spaceru skupić się nie na telefonie a na otoczeniu, może uratować niejedno życie. Piesi po prostu regularnie giną, wgapiając się w smartfon.Podobno omawiane powiadomienia mają być funkcją opcjonalną. Zatem, możliwe będzie ich wyłączenie.Póki co nie wiadomo, kiedy powiadomienia związane z jednoczesnym spacerowaniem i korzystaniem ze smartfonu oficjalnie zadebiutują. Nie jest też jasne, czy te są w tej chwili testowane tylko na smartfonach Pixel i czy tylko w USA, czy też w innych regionach świata. Mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości w tej kwestii wkrótce zostaną rozwiane.Narzędzie Cyfrowa równowaga jest aplikacją preinstalowaną na wielu smartfonach z Androidem. Dostęp do jego funkcji uzyskasz za pośrednictwem Ustawień w swoim telefonie. Jeśli nie jesteś w stanie go znaleźć, być może musisz je pobrać ze sklepu Google Play. Możesz to zrobić za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: The Verge , fot. tyt. Canva