Nowy sterownik NVIDIA. Unity doda DLSS do swojego silnika gier

Dziś mamy dobre wieści do przekazania tak graczom, jak i twórcom gier wykorzystującym w swojej pracy silnik Unity. Firma NVIDIA ogłosiła wydanie najnowszego sterownika Game Ready dla kart graficznych GeForce. Pobierzecie go już teraz za pośrednictwem naszej bazy plików lub oprogramowania GeForce Experience . Druga pozytywna wiadomość dotyczy popularnego silnika Unity - zostanie w nim zaimplementowana technika DLSS (Deep Learning Super Sampling).Osoby korzystające z kart graficznych NVIDIA GeForce mogą już pobrać najnowszy sterownik Game Ready . Producent informuje, że wprowadza on wsparcie dla ray tracingu oraz DLSS w zaplanowanej na 15 kwietnia aktualizacji do gry Mortal Shell. Łatka dodaje do gry cienie wykorzystujące ray tracing oraz obsługę DLSS, co przekłada się na wzrost wydajności nawet do 130% w rozdzielczości 4K.