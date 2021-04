Microsoft usuwa z Windows 10 lubianą funkcję. Wielu za nią zatęskni

Synchronizacja danych nie będzie możliwa.

Zmiany w Windows 10 Timeline

Na bardzo zaskakujący krok zdecydowała się firma Microsoft, która postanowiła z Windows 10 jeszcze w tym roku usunąć funkcję wychwalaną swego czasu pod niebiosa. W najnowszej kompilacji systemu, skierowanej do członków programu Windows Insider w kanale deweloperskim, zabrakło opcji synchronizacji danych z osi czasu (Timeline). Przedstawiciele firmy z Redmond potwierdzili, że jest to działanie celowe.Windows Timeline to funkcja zapowiedziana przez Microsoft w trakcie konferencji Build 2017 i wprowadzona do OS-u rok później. Oś czasu (aktywujesz ją kombinacją klawiszy) była dość znaczącą zmianą i umożliwiała dostęp do ostatnio otwartych plików i stron internetowych z ostatnich 30 dni. Ważna jej cechą była możliwość synchronizowania tej historii pomiędzy różnymi urządzeniami. Microsoft przeniósł nawet jakiś czas później oś czasu na smartfony po to, aby urozmaicić tzw. "workflow" twórcom. Nowe wydanie testowe Windows 10 pokazuje zmiany w tym zakresie.