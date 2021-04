Telewizja UPC TV Go w końcu na Android TV. Ogląd

Internetowy dostęp do telewizji UPC na komputerze, smartfonach, tabletach i smart TV

UPC TV Go na całej gamie sprzętów Android TV

Jeśli jesteście abonentami jednej z platform telewizji satelitarnej, kablowej (czy nawet sieci komórkowej Play), to w wielu przypadkach macie też dostęp do części oferty programowej przez serwis internetowy lub w formie aplikacji. Tak jest też w przypadku UPC i ich UPC TV Go. Program został nie tak dawno przebrandowany z Horizon GO (wersja internetowa, to po prostu UPC TV pl), a obecnie otrzymał kolejną platformę.Potwierdza to opis na oficjalnej stronie UPC. "Dostępny dla wszystkich. Użytkownicy Android TV, Apple TV i Fire TV również mogą korzystać z rozrywki jaką oferuje aplikacja UPC TV Go (dawniej Horizon GO)." Oczywiście nie licząc tego przypadku, mamy również aplikacje na smartfony i tablety z Androidem, iOS i iPadOS, ale też serwis upctv.pl dostępny z poziomu przeglądarki internetowej w komputerach.UPC TV Go i serwis internetowy UPC TV pl dostępne są dla abonentów telewizji UPC. Można w nich obejrzeć ponad 150 kanałów na żywo (w zależności od opłacanego abonamentu), ale też skorzystać z biblioteki treści VOD. Co więcej, jak możemy przeczytać na stronie UPC "Programy oznaczone ikoną Replay TV możesz oglądać nawet do 7 dni wstecz! Przegapiłeś początek filmu? Obejrzyj od początku!"Aplikacja jest naturalnie dostępna na firmowym dekoderze UPC 4K TV BOX, ale też licznych sprzętach innych producentów. Wśród podpiętych do mojego konta Google urządzeń na Android TV, wszystkie miały możliwość instalacji UPC TV Go - przystawki Xiaomi Mi Box S 4K i Xiaomi Mi TV Stick oraz telewizor Sony Bravia 4K z 2015 roku na Androidzie TV 7.0. Jedynie dziwi użycie przystawki smart TV Apple przy grafice zachwalającej dostęp UPC TV Go na stronie firmy.Źródło i foto: UPC / własne