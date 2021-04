Uwaga, aż trzy wersje Windows 10 wkrótce stracą wsparcie

Nie zwlekaj z aktualizacją.

Koniec wsparcia Windows 10 w wybranych wersjach

Windows 10 1909: Home, Pro, Pro for Workstations i Pro Education; oraz Windows Server 1909 we wszystkich edycjach

Windows 10 1909 był aktualizacją funkcji udostępnianą w listopadzie 2019 roku. | Źródło: mat. własny

Microsoft ma problem, konsumenci też

Jak sprawdzić, z której wersji Windows 10 korzystam?

Czas płynie, a pewne rzeczy bezpowrotnie przemijają - młodość, piękno oraz okres wsparcia dla starszych wersji systemu Windows 10. Już w maju tego roku aż trzy wersje Windows 10 przestaną otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa. Z jednej z nich korzysta dziś wciąż aż 27% wszystkich użytkowników OS-u Microsoftu. Zakładam, że w tym gronie znajduje się wielu czytelników naszego serwisu.Już 11 maja 2021 roku aż trzy wersje systemu Windows 10 utracą wsparcie techniczne ze strony Microsoftu. Mowa o Windows 10 1909, 1809 i 1803. Są to, odpowiednio, wersje z poprawkami z listopada 2019 roku, października 2018 roku oraz kwietnia 2018 roku. Przedstawiciele firmy z Redmond ostrzegają, że swoje komputery niezwłocznie powinni zaktualizować osoby korzystające z:Po 11 maja urządzenia z tymi wersjami systemu nie będą już otrzymywać comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości. Zalecamy jest jak najszybsze zaktualizowanie urządzeń do najnowszej wersji systemu Windows 10, aby móc korzystać z najnowszych funkcji i zabezpieczeń przed najnowszymi zagrożeniami.Według danych AdDuplex z Windows 10 1909 korzysta wciąż ok. 26,8% wszystkich użytkowników systemu Windows 10. To drugie (!) najpopularniejsze wydanie po Windows 10 2004 z maja 2020 roku. Z Windows 10 20H2, czyli aktualnej wersji z października 2020 roku, korzysta tylko ok. 20% użytkowników omawianego tu OS-u.Jeśli nie jesteś pewny, jaka wersja Windows 10 jest zainstalowana na Twoim komputerze, istnieje łatwy sposób, aby to zweryfikować. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz System. Z listy po lewej wybierz Informacje i odczytaj po prawej wersję w sekcji Specyfikacja systemu Windows.