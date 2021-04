Stało się. Edge Legacy oficjalnie poszedł w odstawkę

Microsoft wbił ostatni gwóźdź do trumny przeglądarki.

Windows 10 – aktualizacja zbiorcza KB5001330

Nowy Edge

Jak informowaliśmy na początku lutego, 13 kwietnia Microsoft miał udostępnić zbiorczą comiesięczną poprawkę zabezpieczeń, która spowodowałaby usunięcie przeglądarki Edge Legacy z tych komputerów z systemów Windows 10, na których ta wciąż była zainstalowana. Ta zapowiedź rzeczywiście została spełniona, co oznacza, że Edge Legacy to już tylko przeszłość.Aktualizacja zbiorcza dla Windowsa 10 wersji 2004 (20H2), która usuwa z systemu przeglądarkę Edge Legacy to. Ta wprowadza też rzecz jasna pewne poprawki związane z bezpieczeństwem i nie tylko.Jeżeli zainstalujesz poprawkę na swoim komputerze, ta usunie z niego Edge’a Legacy, o ile ten wciąż był na nim obecny, i zastąpi go nową wersją przeglądarki Edge, tą bazującą na silniku Chromium, chyba że zainstalowałeś ją wcześniej. Co istotne, wszystkie dane z oryginalnej przeglądarki, takie jak zakładki, historia przeglądania i hasła, zostaną automatycznie przeniesione do Edge’a opartego na Chromium.Pierwotny Edge, czyli Edge Legacy zadebiutował w 29 lipca 2015 roku, czyli blisko 6 lat temu, wraz z systemem Windows 10. Bazował on na silniku EdgeHTML opracowanym przez Microsoft, będącym fokiem silnika Trident.15 stycznia 2020 roku Microsoft udostępnił użytkownikom systemu Windows 10 nową przeglądarkę Edge, bazującą na silniku Chromium. Wtedy nazwę poprzedniej wersji zmieniono na Edge Legacy. W czerwcu gigant zaczął automatycznie instalować nowego Edge’a na komputerach z Windows 10, natomiast dwa miesiące później ogłosił, że zakończy wsparcie techniczne dla Edge’a Legacy 9 marca 2021 roku.