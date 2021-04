Nowości w Google Chrome 90. Sprawdź, czy masz aktualizację

Ważne zmiany.

Google Chrome 90 - zmiany i nowości

Google Chrome 90 w stabilnej wersji zaczyna pojawiać się na kolejnych komputerach w formie aktualizacji, choć aplikacji nie da się jeszcze pobrać z serwerów firmy z Mountain View. Wersja z numerem 90 przynosi ogromne usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa oraz poprawy jakości wideorozmów prowadzonych za pośrednictwem przeglądarki. Jakie nowości goszczą w Chrome 90?Rzekłbym iż najważniejsza ze zmian dotyczy bezpieczeństwa. Chrome 90 to pierwsze wydanie najpopularniejszej na świecie przeglądarki internetowej, które automatycznie ładuje wszystkie adresy URL za pośrednictwem bezpieczniejszego protokołu HTTPS. W Chrome 89 i starszych wersjach po wpisaniu URL w pasku adresu (omniboksie), przeglądarka najpierw wysyła ping do niezabezpieczonej wersji HTTP witryny, zanim przekieruje użytkowników do wersji HTTP (bezpiecznej) danej witryny.Inną znaczącą nowością jest wprowadzenie obsługi kodeka AV1, zaprojektowanego specjalnie po to, aby umożliwiać strumieniowanie wideo o lepszej jakości, w różnych formatach i na różnych platformach. AV1 zmniejsza zużycie danych, szczególnie na urządzeniach mobilnych (Android i iOS) lub gdy korzystasz z wolnego połączenia internetowego. Teoretycznie omawiane novum może zapewnić lepszą efektywność kompresji w apkach webowych narzędzi Discord Microsoft Teams . AV1 obsługuje też m.in. Firefox sama obsługa AV1 w Chrome nie wystarczy, aby poprawić jakość wideo. Treść musi być również zakodowana w formacie AV1 na stronach internetowych, zamiast w H.264 lub innych formatach.Ostatnią z godnych wzmianki innowacji jest funkcja nazywania poszczególnych okien przeglądarki. Da się uzyskać do niej dostęp z poziomu menu narzędzi i opcji "nazwij to okno". Podobna nowinka zagości w Microsoft Edge 90.