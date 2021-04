Kwietniowa aktualizacja Windows 10. Co nowego?

Sprawdź, jak ją pobrać.

Windows 10 April 2021 update - co nowego?

Aktualizacja kwietniowa Windows 10 - instalacja

Od jakiegoś czasu jestem członkiem programu Windows Insider, dzięki czemu otrzymuję nowe aktualizacje znacznie szybciej, niż zdecydowana większość użytkowników systemu Windows 10. Nie umknęło jednak mojej uwadze to, że firma Microsoft udostępniła wczoraj najnowszą aktualizację oprogramowania dla szerokiego grona konsumentów korzystających ze swojego OS-u. Co przynosi kwietniowa aktualizacja Windows 10?W ramach wczorajszego "Path Tuesday" udostępniono najnowszy zestaw poprawek dla systemu Windows 10. Firma z Remond przekazuje, że załatała 19 luk bezpieczeństwa określonych mianem "krytycznych" oraz 89 o statusie "ważnych". Przy okazji wyeliminowano niebezpieczeństwa ze strony Microsoft Exchange, przed którymi ostrzegała amerykańska NSA (National Security Agency). To nie wszystko.Microsoft przekonuje, że wyeliminował problem z niebieskimi ekranami śmierci ( BSOD ) wywoływanymi przez drukarki, a także opisywane przez nas spadki wydajności działania systemu oraz kłopoty z paskiem wyszukiwania Eksploratora Plików . Aktualizacja kwietniowa Windows 10 jest też pierwszą, w której nie znajdziemy przeglądarki internetowej Microsoft Edge Legacy , o czym nieco wcześniej informowała Was już Ania. Jej miejsce zajmuje Edge Chromium.Instalacja aktualizacji kwietniowej Windows 10 jest niezwykle prosta. Wystarczy, że otworzysz Ustawienia (prawy klik na Menu Start -> Ustawienia), a następnie przejdziesz do sekcji "Aktualizacja i zabezpieczenia". Tutaj kliknij przycisk "Sprawdź aktualizacje", odczekaj chwilę i zainstaluj nowe poprawki.