PlayStation 5 z pierwszą dużą aktualizacją. Wprowadza opcję rozszerzenia pamięci

Pokaźny update do PlayStation 5

Od premiery konsoli PlayStation 5 minęło nieco ponad pięć miesięcy. Przez ten czas oprogramowanie urządzenia otrzymywało pomniejsze aktualizacje nieco poprawiające komfort użytkowania. W końcu jednak doczekaliśmy się update’u z prawdziwego zdarzenia . Wiemy, co zmienia i dodaje.Przede wszystkim pojawiła się. Dzięki niej możemy przechowywać gry z PlayStation 5 na kompatybilnych zewnętrznych dyskach USB. Słowem klucz jest tu „przechowywanie” – produkcji bowiem bezpośrednio na nośnik nie pobierzemy, a tym bardziej nie uruchomimy. Dodatkowo Sony ostrzega, iż nie wszystkie dyski będą kompatybilne z konsolą – nawet jeśli spełniają minimalne wymagania widoczne poniżej.Nie da się jednak ukryć, iż jest to przydatna funkcja w momencie, kiedy chcemy pobrać grę „na później”. Warto też pamiętać o nadchodzącej aktualizacji odblokowującej rozszerzenie pamięci za pośrednictwem dysków M.2. PlayStation 5 posiada dla nich dedykowany slot, lecz nie jest on jeszcze aktywowany od strony oprogramowania.Usprawniona została także. Teraz dostęp do treści i funkcji będzie jeszcze łatwiejszy, co ma przyczynić się do wzrostu aktywności użytkowników w obrębie funkcji społecznościowych.Pojawiła się także. Ma ona zastąpić głosowe prośby o mówienie ciszej/głośniej i pozwolić użytkownikom na dostosowanie warunków audio do własnych potrzeb lub preferencji.Aktualizacje do gier będą teraz wstępnie pobierane, jeśli aktywowane jest ustawienie „automatyczne aktualizacje”. Jeśli więc deweloperzy wdrożą update, to stosowny proces zostanie natychmiastowo zainicjowany na konsoli.Poprawek doczeka się także sekcja biblioteki gier. Od teraz możliwe będzie przeszukiwanie jej pod kątem konkretnych tytułów, a także ukrycie konkretnych produkcji. Sony obiecuje, iż w przyszłości pojawi się więcej opcji personalizacji.Odświeżeniu uległ również. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, chodzi o dosyć estetyczne i minimalistyczne podsumowanie liczby zdobytych osiągnięć oraz poziomu. Dodatkowo gracz może od teraz ustawić, żeby screen bądź nagranie wykonywało się tylko wtedy, jeśli pojawi się notyfikacja o zdobyciu trofeum wyższego stopnia (np. złotego lub platynowego).Warto też wspomnieć o zupełnie nowych funkcjach społecznościowych wdrożonych zarówno na PlayStation 5, jak i PlayStation 5. Mowa tu m.in. o. Posiadacze obydwu konsol mogą teraz współdzielić ekran podczas grupowych rozmów. Dodatkowo gracze PS5 otrzymają opcję wirtualnego przekazania kontrolera osobie oglądającej ekran na PS4, co pozwoli na wypróbowanie konkretnej produkcji na starszym sprzęcie. Świetnie sprawdzi się to w tytułach kooperacyjnych.Dodatkowo zaimplementowana została prośba o dołączenie do sesji gry. Kliknięcie opcji „Poproś o dołączenie” spowoduje szybsze dołączenie do sesji ze znajomym, co oszczędzi nieco czasu. Oczywiście w ustawieniach pojawi się możliwość zablokowania opcji bycia zapraszanym przez nieznajomych.Sony obiecuje także liczne nowości jeśli chodzi o mobilną aplikację PlayStation . Niedawno doczekaliśmy się możliwości zapisywania produktów na liście życzeń czy otrzymywania powiadomień o aktywności znajomych. Niedługo pojawi się funkcja pozwalająca na dołączenie do sesji multiplayer na PS5 z poziomu aplikacji czy zarządzania pamięcią na konsoli.Stosowna aktualizacja oprogramowania PlayStation 5 powinna być już dostępna.