Zdjęcia Google: od teraz skopiujesz tekst ze zdjęć także na desktopach

OCR w Zdjęciach Google nie tylko na smartfonach

Zdjęcia Google w swojej desktopowej odsłonie nie są tak często aktualizowane jak mobilny odpowiednik. Niekiedy pojawiają się jednak świetne nowości, które nieco zwiększają komfort ogólnego użytkowania usługi. Właśnie z implementacją takowych mamy teraz do czynienia.Jeśli korzystacie ze Zdjęć Google na swoich smartfonach , to niewątpliwie kojarzycie także Obiektyw Google. Obydwie aplikacje są od kilku lat dosyć mocno ze sobą zintegrowane, co niesie ze sobą sporo benefitów. Spośród nich wyróżnić można chociażbyOd 2018 roku pozwala ono na kopiowanie bezpośrednio ze zdjęć wykrytych słów czy zdań. Jest to naprawdę przydatna funkcja – zwłaszcza w przypadku materiałów w obcym języku bądź alfabecie. Jak się okazuje, Google przymierza się do wdrożenia tejże opcji również do desktopowej wersji Zdjęć.Jest to o tyle ciekawe, iż mówimy o pierwszym w historii przypadku implementacji funkcji Obiektywu w aplikacjach innych, niż te mobilne. Okej, alePrzede wszystkim należy kliknąć konkretne zdjęcie. Wtedy w prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja o nowości wraz z ikoną Obiektywu Google.W celu indywidualnego wskazania konkretnych znaków należy wybrać „Odznacz tekst”. Wtedy mamy dowolność w zaznaczaniu i kopiowaniu materiału.Osobiście u siebie tego jeszcze nie widzę, więc możliwe, że Google wprowadza aktualizację seriami. Warto więc regularnie sprawdzać u siebie dostępność OCR.Źródło: 9to5google / Foto. Google