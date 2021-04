Microsoft Teams: udostępnianie prezentacji stanie się przyjemniejsze

Nadchodzą nowości.

Microsoft Team usprawni system przedstawiania prezentacji

Źródło: Microsoft

Źródło: Microsoft

Jedną z podstawowych funkcji platformy Microsoft Teams jest ta pozwalająca na udostępnianie własnego ekranu. Odbiorcom pokazać możemy np. widok wyłącznie z jednej aplikacji, w tym z PowerPointa. Przedstawianie prezentacji w tej sposób bywa jednak nieco frustrujące.Dosyć regularnie zdarzają się problemy techniczne powiązane z brakiem odpowiedniego widoku czy płynnością w np. przechodzeniu do kolejnych slajdów. Dlatego też Microsoft zdecydował się na wdrożenie.Na czym ona polega?Przede wszystkim pojawi się ona w programie PowerPoint wyłącznie podczas spotkania na Teamsie.Czym więc różni się od udostępniania ekranu? Przede wszystkim tym, iż inni rozmówcy nie zobaczą np. tego, jak nawigujemy po różnych opcjach programu itd.Tradycyjna funkcja obejmowała swoim zakresem całość interfejsu, co niekoniecznie dawało pełne poczucie poufności. Dodatkowo używanie „PowerPoint Live” oferujepokroju notatek do slajdów czy widoku użytkowników po prawej stronie ekranu. Całość powoduje, iż przedstawianie prezentacji będzie po prostu przyjemniejsze i mniej uciążliwe.Dodatkowow niej zawarte i na własną rękę oglądać lub czytać materiały. Zniknie więc potrzeba wklejania linków itd. Na razie jednak „PowerPoint Live” jest swoim zasięgiem ograniczone do niewielkiej grupy użytkowników.Nie wiadomo kiedy dokładnie opcja trafi do wszystkich osób korzystających z Microsoft Teams Źródło: Windows Latest / Foto. Microsoft