Nowa reklama w Windows 10. Edge i webowe apki na pasku zadań

Skusisz się?

Rok 2021 obfitował będzie w nowości wprowadzane w obrębie systemu Windows 10. Kolejne wydania preview dostępne w ramach programu Windows Insider co rusz zaskakują nowymi rozwiązaniami. Na ogół są to modyfikacje ciekawe, użyteczne i poprawiające doznania płynące z korzystania z OS-u. Czy jedną z nich są nowe aplikacje webowe działające wyłącznie z przeglądarką Edge Chromium?Bez względu na to, czy przeglądarka internetowa Edge z silnikiem Chromium jest Twoją domyślną przeglądarką, czy też nie, w najbliższym czasie możesz zobaczyć w Windows 10 komunikat z reklamą nowego rozwiązania oferowanego przez Edge'a. Microsoft w ramach tak zwanych testów A/B sprawdza zainteresowanie użytkowników Windowsa 10 funkcjonalnością związaną z umieszczaniem aplikacji webowych na pasku zadań.

Źródło: WindowsLatest

"Przejdź prosto do ulubionych witryn"

"Przypnij swoje ulubione strony, aby szybko otworzyć zakładki bezpośrednio z paska zadań"

, głosi pop-up.. Kliknięcie przycisku "wypróbuj" skutkuje przeniesieniem do okienka obsługiwanego przez narzędzie Edge. Tam użytkownik może dokonać wyboru serwisów, które chce przypiąć do paska zadań.Na tę chwilę sondowane jest zainteresowanie witrynami Facebooka, YouTube, Wikipedii, Reddita, Office, Bing i Microsoft News. Ich ikony da się przypiąć do paska zadań - wciśnięcie którejś z nich skutkuje otwarciem apki w obrębie przeglądarki Edge . Pierwotnie eksperymentalna funkcja debiutowała w 2020 roku, ale teraz testy stały się powszechniejsze.W następnym kroku konsumenci są zachęcani do wybrania przeglądarki Microsoft Edge w roli domyślnej przeglądarki internetowej, nie mogło się bez tego obejść. Komunikat nie jest jednak bezpośredni i kusi po prostu do skorzystania z "ustawień przeglądarki rekomendowanych przez Microsoft".Jednokrotne zamknięcie komunikatu o novum spowoduje odrzucenie propozycji, a system nie będzie kusił nią po raz kolejny - przynajmniej na razie.Źródło: WindowsLatest