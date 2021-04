Znacie aplikację Google Shopping? Nadszedł jej koniec

Nieudany projekt.

Google Shopping - pożegnanie aplikacji

Główne funkcje usługi Google Shopping | Źródło: Sklep Play

Już za kilka tygodni zakończymy wsparcie dla aplikacji Shopping. Wszystkie funkcje oferowane do tej pory przez usługę są dostępne w zakładce Zakupy w wyszukiwarce. Chcemy skupić się na rozwoju karty Zakupy oraz aplikacji Google, by ułatwić ludziom odkrywanie i kupowanie ich ulubionych produktów.

Źródło: 9to5google / Foto. Google

Wstrzelenie się w trendy oraz zapotrzebowania konsumentów nie jest wcale takie proste. Dosyć regularnie porażkę w tej kwestii ponoszą nawet giganci technologiczni pokroju Google. Jak się okazuje, koncern szykuje się do wyłączenia serwerów kolejnego ze swoich projektów.W 2019 roku powstała usługa Google Shopping, która miała stanowić. Jeśli nigdy o tej aplikacji nie słyszeliście, to nie należycie do mniejszości. Pobrano ją bowiem zaledwie nieco ponad milion razy, co jest tragicznym wynikiem jeśli chodzi o segment usług mobilnych giganta.Po zainstalowaniu nowej aktualizacji oznaczonej numerem 59, użytkownicy zostali powitani ekranem z wymownym napisem „Coś poszło nie tak. Aplikacja jest w tej chwili niedostępna, ale wciąż możesz dokonywać zakupów przez stronę shopping.google.com”. Niedługo potem Google skontaktowało się z redakcją 9to5google i potwierdziłoAplikacja ma jednak działać jeszcze do czerwca – wsparcie zakończy się z kolei nieco wcześniej. Jak stwierdził rzecznik prasowy Google:Wynika z tego, że Google po prostu dostrzegło brak sensu obecności odrębnej aplikacji do zakupów. Od dłuższego czasu tą funkcjonalność posiada wyszukiwarka – z jej poziomu możemy bez problemu filtrować wyniki oraz finalizować transakcje. Niedługo (według zapewnień koncernu) możliwości karty Zakupy się rozszerzą.Tym samym Google Shopping dołączają do wirtualnego „cmentarza” – projektu Killed by Google . Znaleźć tam możemy spis 227 (!!) aplikacji, dla których gigant z Moutain View zakończył już wsparcie. Niedawno mieliśmy także do czynienia z oficjalnym końcem Muzyki Google Play