Masz iPhone’a? Dzięki tej stronie sprawdzisz, jak działa Android

iTest czyli iPhone z Androidem

„Wiemy, że wizja przesiadki na nowy system operacyjny może być dla wielu użytkowników urządzeń mobilnych zniechęcająca.”

„iTest zaprojektowano po to, aby zapewnić konsumentom posmak urządzeń Samsunga bez konieczności zmiany telefonu. Chociaż w jego ramach nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich funkcji (systemu Android), to doświadczenie pozwala użytkownikom poznać szereg aplikacji – od tych pozwalających na wysyłanie wiadomości i dzwonienie, aż po sklep Galaxy Store.”

iTest – jak uruchomić

Korzystasz z iPhone’a ale myślisz nad zamianą smartfonu na taki z systemem Android? Jeśli właśnie tak jest, a w szczególności, jeśli akurat jeden z telefonów, którego zakup rozważasz, to Samsung Galaxy, powinieneś skorzystać ze strony internetowej udostępnionej niedawno właśnie przez koreańskiego giganta. Ta pozwoli Ci przekonać się na własnej skórze, jak działa system Android, a dokładniej mówiąc – system Android wraz z nakładką One UI 3.1 Samsunga.iTest, bo tak brzmi nazwa usługi udostępnionej przez Samsunga, powstał po to, aby zachęcić miłośników sprzętu Apple do wypróbowania urządzeń konkurencji. Taka przesiadka to coś, czego osoby, które nie korzystały ze smartfonów z Androidem od lat albo w ogóle, często nie potrafią sobie wyobrazić., powiedział John Alexander z nowozelandzkiego oddziału Samsunga.iphone-android.jpg Usługa iTest pozwala na chwilę zamienić swojego iPhone’a w Samsunga Galaxy. | Źródło: MacRumorsAby skorzystać z usługi iTest , przejdź na jej stronę internetową, po czym zeskanuj swoim iPhonem widoczny na niej kod QR. Następnie zgódź się na instalację na ekranie głównym swojego smartfonu webowej aplikacji, która zasymuluje, jak działa Samsung Galaxy z najnowszym Androidem.Po uruchomieniu omawianej aplikacji webowej będziesz mógł otwierać przeróżne aplikacje, odczytywać wiadomości i nie tylko – wszystko to niemalże tak, jakbyś rzeczywiście miał w ręku smartfon Samsunga. W symulacji sprytnie umieszczono również kilka filmów, które omawiają pewne funkcje oferowane przez Android 11 z nakładką One UI 3.1, w tym funkcje aparatu.Trzeba przyznać, że ktoś, kto zaproponował w Samsungu, aby stworzyć omawianą usługę, wykazał się nie lada sprytem. Kto wie, może iTest rzeczywiście zachęci kogoś, by ten pożegnał się ze swoim iPhonem i sięgnął po smartfon z Andoridem.Źródło: MacRumors , fot. tyt. Canva