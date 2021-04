A Way To Smash - trochę dziwna, ale wciąga (recenzja gry)

Oryginalna gra logiczna.





A Way To Smash – turowa gra logiczna w ciekawej oprawie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.4 i nowsze<

W Google Play gry są przypisywane do konkretnej kategorii. Nie zawsze odzwierciedla to jednak charakter danej produkcji - coraz więcej gier łączy w sobie kilka gatunków.A Way To Smash jest tego świetnym przykładem. Mamy tu bowiem do czynienia z trójwymiarową grą logiczną z elementami strategii turowej, gry akcji, a nawet tytułu relaksacyjnego.Zabawa polega na niszczeniu przeciwników zbudowanych z kruchego materiału. Każdy nasz ruch wywołuje ruch wrogich postaci. Musimy zatem wykonywać ataki w odpowiedniej kolejności - w taki sposób, żeby przeciwnik nie dotarł do nas pierwszy. Mechanika nie jest przesadnie skomplikowana, jednak przechodzenie kolejnych poziomów (a jest ich aż 150) wymaga wielu powtórzeń, by nauczyć się prawidłowej sekwencji.Do wyboru mamy kilka postaci, jednak nie zmienia to rozgrywki i wprowadza to jedynie niewielkie urozmaicenie i animacjach ataków. Gra wyświetla reklamy, których można pozbyć się za niecałe 3 dolary.W ogólnym rozrachunku A Way To Smash to dość dziwna gra, która nie wszystkim przypadnie do gustu. Powtarzalna i mało urozmaicona rozgrywka może szybko się znudzić. Z drugiej strony niszczenie przeciwników i dźwięk rozbijanego szkła potrafią odprężyć po ciężkim dniu.