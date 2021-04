Masz Android Auto? Możesz zainstalować TomTom AmiGO za darmo

Wygodna aplikacja nawigacyjna.

System Android Auto otworzył się na aplikacje zewnętrzne, a oznacza to, że kierowcy będą mogli korzystać z większej ilości apek, również nawigacyjnych. TomTom ogłosił właśnie dostępność TomTom AmiGO na Android Auto. Kierowcy, którzy posiadają urządzenia z Androidem, mogą teraz korzystać z TomTom AmiGO na ekranie systemu informacyjno-rozrywkowego pojazdu (kompatybilnego z Android Auto).Jak twierdzi producent, TomTom AmiGO to bezpłatna aplikacja nawigacyjna, w której kluczową rolę odgrywa społeczność. Kierowcy mogą łatwo zgłaszać i udostępniać informacje o tym, co dzieje się na drodze, korzystać z przejrzystych tras i wskazówek oraz otrzymywać dane w czasie rzeczywistym: ostrzeżenia o fotoradarach, zagrożeniach, korkach oraz zablokowanych i zamkniętych drogach. Komfort użytkowania zapewnia przejrzysty, łatwy w obsłudze i wolny od reklam interfejs użytkownika.