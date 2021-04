Tak działa personalizacja nowego modułu wiadomości w Windows 10

Novum na ulepszonym pasku zadań.

Nowy pasek zadań w Windows 10 pojawi się wraz z długo wyczekiwaną aktualizacją Windows 10 Sun Valley , znaną też pod nazwą kodową 21H2. Z początkiem bieżącego roku informowaliśmy Was o różnych udogodnieniach, które mają zadebiutować wraz z odświeżonym interfejsem. Jednym z nich jest moduł "Nowości i zainteresowania" (ang. News and Interests) - w jego obrębie prezentowane będą m.in. wiadomości z kraju i ze świata oraz informacje pogodowe. Za sprawą najnowszego buildu preview dostępnego w kanale deweloperskim programu Windows Insider dowiedzieliśmy się, jak wyglądają możliwości personalizacji tego elementu UI.W najnowszej aktualizacji kanału informacyjnego paska zadań systemu Windows 10 firma Microsoft wprowadziła panel personalizacji. Aby uzyskać dostęp do nowego menu, należy kliknąć przycisk "Zarządzaj zainteresowaniami" (ang. manage interests), który uruchamia przeglądarkę internetową Microsoft Edge i pomaga wybrać interesujące ich tematy. Tak, niestety, moduł "Nowości i zainteresowania" czerpie dane z przeglądarki Microsoft Edge i aby działał ta musi być obecna w systemie.

Personalizacja modułu News and Interests na pasku zadań Windows 10 realizowana jest z poziomu przeglądarki Microsoft Edge. | Źródło: WindowsLatest

Microsoft pozwala wybrać dostawców wiadomości. Czy wśród nich zagoszczą w końcu polskie media? Pozostaję sceptyczny. | Źródło: WindowsLatest

Jeśli użytkownik wybierze interesujący go temat i kliknie przycisk "Obserwuj" (ikona +), zobaczy więcej artykułów na dany temat. Jeśli jakiś wpis się nie spodoba, można go ukryć, klikając na nim prawym przyciskiem myszy.Nowością jest też strona "Moje zainteresowania", która została zaprojektowana w celu dostrojenia kanału informacyjnego poprzez dodanie ulubionych wydawców z sieci informacyjnej Microsoft. Wśród wydawców wyróżnionych są Bloomberg, CNN, Fox News i nie tylko. Jestem ciekaw czy w Polsce pojawią się lokalni wydawcy.Opisywana tu nowość pojawi się w systemie Windows 10 na przełomie października i listopada 2021 roku. Możesz przetestować ją już teraz, o ile zdecydujesz się dołączyć do programu Windows Insider, a później w ustawieniach aktualizacji zmienisz domyślny kanał beta na kanał deweloperski. Jak to zrobić? Odsyłam do lektury poniższego wpisu:Źródło: WindowsLatest