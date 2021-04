Synchronizacja plików w OneNote na Windows 10 będzie teraz znacznie szybsza

Ważna zmiana.

64-bitowy OneDrive to w końcu szybka synchronizacja plików

Pobierz OneDrive na Windows i Androida

Wygląda na to, że osoby korzystające z Windows 10 i robiące użytek z chmury OneDrive nareszcie doczekały się klienta synchronizacji, który będzie w stanie sprawnie synchronizować wszystkie ich pliki z komputera. Microsoft ogłosił za pośrednictwem swojego forum społecznościowego debiut 64-bitowej wersji tej aplikacji - na razie w formie publicznej wersji testowej. Jakie zmiany przynosi opisywana nowość? Oj, znaczące.OneDrive w wersji 64-bitowej przyniesie wiele korzyści osobom synchronizującym na raz wiele plików i umieszczającym w chmurze pliki o znaczących rozmiarach - przy założeniu, że korzystają one z 64-bitowego wydania Windows 10 (spokojnie, Twój PC najpewniej spełnia to założenie). Proces synchronizacji będzie przebiegałniż w dotychczasowym wydaniu 32-bitowym klienta. Tylko tyle i AŻ tyle.Firma Microsoft nie wyszczególnia żadnych nowych funkcji, które pojawią się wraz z przejściem z klienta 32-bitowego na 64-bitowy, ale największą aktualizacją jest to, że aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do większej ilości pamięci RAM w razie potrzeby.Obecnie można wypróbować OneDrive 64-bit w wersji dla urządzeń z procesorami x64. Do końca miesiąca wersja public preview powinna zostać udostępniona wszystkim chętnym. Użytkownicy sprzętów z układami ARM64 wciąż będą musieli wykorzystywać wariant 32-bitowy narzędzia.Program Microsoft OneDrive pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy danych w wydaniach na systemy Windows oraz Android. Aby to zrobić, skorzystać z poniższych odnośników.Źródło: TechCommunity.microsoft