Nowy interfejs Sklepu Play to porażka. Nadszedł koniec bocznego menu

Google rzadko kiedy informuje z wyprzedzeniem o aktualizacjach swojego cyfrowego sklepu. O zmianach dowiadujemy się zazwyczaj z mediów lub wtedy, kiedy doświadczymy ich sami podczas przeglądania Sklepu Play . Tak stało się między innymi tym razem – dostrzeżono bowiem poważną poprawkę interfejsu.Do tej pory, z którego poziomu przechodzić mogliśmy do najważniejszych sekcji aplikacji. Mowa o m.in. liście zainstalowanych aplikacji, powiadomieniach, subskrypcjach czy liście życzeń. Ten sposób nawigacji należał raczej do przyjemnych oraz intuicyjnych. Gigant z Moutain View postanowił wprowadzić jednak drastyczną zmianę.Część użytkowników zauważyła u siebie likwidację bocznego paska. Po wejściu do sklepu wyświetlona została notyfikacja o. Po kliknięciu w nią (oprócz podstawowych informacji) wyświetlą się niemalże wszystkie sekcje, które do tej pory były obecne po lewej stronie interfejsu.Osobiście uważam to za zmianę na ogromny minus. Jest bowiemoraz po prostu zwiększa czas potrzebny na przejście do konkretnych miejsc Sklepu Play. Nie wygląda jednak na to, by Google miało się z nowości wycofać. Funkcja jest już dostępna u części użytkowników i za kilka dni powinni zobaczyć ją wszyscy konsumenci.Trzeba jednak wskazać kilka pozytywnych elementów.i podzielona na klarowne kategorie.