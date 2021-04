Paint nareszcie w Microsoft Store

W końcu.

Painta pobierzemy z poziomu Microsoft Store

Painta na razie jeszcze nie pobierzemy | Źródło: wł. (via Microsoft)

Ulubiona aplikacja na Windowsie, Paint to prosty i potężny edytor graficzny o szerokim zakresie zastosowań. Za jego pomocą możesz szybko edytować grafiki oraz stworzyć arcydzieło za pomocą wewnętrznych narzędzi. Jeśli już skończysz, jesteś w stanie zapisać i udostępnić pliki w niemalże każdym formacie.

Paint to usługa znana przez wszystkich użytkowników systemów Windows. Do tego stopnia, że stała się kultowym internetowym memem. Microsoft jednak nie do końca się z nią lubi, na co wskazuje chaos dotyczący jej obecności w „dziesiątce”. O co dokładnie chodzi?Cofnijmy się do 2017 roku. Wtedy też gigant z Redmond zapowiedział usunięcie Painta ze swojego najnowszego systemu operacyjnego. Chyba nie trzeba dodawać, iż konsumenci natychmiastowo wyrazili swój sprzeciw. Koniec końców narzędzie graficzne znalazło się na liście aplikacji opcjonalnych , co pozwala na jego bezproblemową likwidację. Microsoft oczywiście w żaden sposób go nie wyróżnia, ani nie reklamuje – tutaj pierwsze skrzypce gra Paint 3D.Przy okazji zapowiedziano, iż oryginalny Paint trafi do Microsoft Store. Przez cztery kolejne lata nie pojawiały się jakiekolwiek aktualizacje w tej sprawie. W końcu jednak zdecydowano się przerwać milczenie. W cyfrowym sklepie dostrzeżono właśnie aplikację. Nie można jej jednak wyszukać – jedyną opcją jest odwiedzenie dedykowanej witryny za pomocą krążącego w sieci linku Wynika to z tego, iż, co potwierdza napis o jego „obecnej niedostępności”. Pozostaje więc oczekiwać na oficjalne stanowisko Microsoftu w sprawie i oficjalne wdrożenie usługi. Z jej opisu możemy wyczytać następującą informację:Zapewne nie jedna osoba zaśmiała się przy słowie „arcydzieło”. Cóż, jeśli zobaczycie poniższy materiał to powinniście dosyć szybko zmienić zdanie: