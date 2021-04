Spotify niczym Asystent Google? Firma udostępnia nową funkcję

Czy jest potrzebna?

Hej Spotify

Aby włączyć na smartfonie muzykę w aplikacji Spotify, wcale nie trzeba ręcznie włączać tej aplikacji i szukać na ekranie playlisty czy albumu, którego chcemy posłuchać. Wystarczy bowiem skorzystać z Asystenta Google. Powiedz, a następnie wydaj asystentowi polecenie, by ten odtworzył na Spotify konkretny utwór lub album danego wykonawcy, czy też wybraną playlistę, a wszystko zostanie zrobione za Ciebie. Co jednak ciekawe, wygląda na to, że Spotify chce, by jego usługę można było obsługiwać głosowo także bez udziału Asystenta Google.Nieco ponad rok temu w sieci pojawiły się pogłoski o tym, że Spotify testuje swojego własnego asystenta głosowego, wybudzanego z pomocą komendy(ang. „Hey Spotify”). Po tym momencie słuch o nim zaginął, aż do teraz. Doniesienia serwisu GSM Arena sugerują, że firma powoli zaczyna udostępniać omawianą funkcję użytkownikom, a przynajmniej w USA.W jaki sposób działa dedykowany asystent głosowy Spotify? Po pierwsze, aplikacja informuje o jego dostępności powiadomieniem. Powiadomienie to przekierowuje użytkownika do ekranu ustawień, gdzie można nową funkcję włączyć i wybrać głos asystenta. Włączając ją, należy udzielić kilku zgód. Po aktywacji asystenta użytkownikowi pokazywana jest krótka instrukcja jego obsługi.