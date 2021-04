Microsoft Teams: ważna zmiana przy dołączaniu do spotkań

Warto wiedzieć.

Kody w Microsoft Teams

Już teraz istnieje kilka różnych sposobów na dołączanie do spotkań organizowanych na Microsoft Teams. Osoby pracujące i podejmujące zdalne nauczanie do tej pory korzystały przede wszystkim z metody zakładającej wykorzystanie odnośnika. Wkrótce pojawi się nowy sposób, umożliwiający podanie składającego się z 13 znaków kodu.Według najnowszych doniesień przekazywanych przez serwis Petri, Microsoft planuje dodać do Teams funkcję dołączania do rozmów za pomocą specjalnego kodu. Pozwoli to zakończyć erę nerwowego szukania linków w skrzynce mailowej - ciąg znaków w pewnych sytuacjach jest po prostu łatwiej zapisać lub po prostu zapamiętać.Kiedy w Microsoft Teams zagości opcja logowania do wideokonferencji za pośrednictwem kodu? Jeśli wierzyć opublikowanemu raportowi, ma to nastąpić jeszcze przed końcem maja bieżącego roku. Kod ten będzie działał we wszystkich wersjach apki - desktopowej, mobilnej, a także webowej.Program Microsoft Teams pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem. Aplikacja jest dostępna w wersjach na systemy Windows, Android i iOS.Źródło: Petri