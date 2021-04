Google upiększa Gmaila. Pojawiły się nowe, estetyczne animacje

Wygląda nieco lepiej.

Gmail stał się nieco ładniejszy. Animacje mają znaczenie

Nowe animacje w Gmailu | Źródło: 9to5google

Jestem zdania, że funkcjonalność idzie w parze z estetycznością. Deweloperzy odpowiedzialni za mobilne aplikacje zdają się to coraz częściej dostrzegać. Dlatego też na rynku możemy znaleźć obecnie mnóstwo usług wyglądających po prostu przepięknie, ale też wspaniale działających. Czy do tego grona możemy zaliczyć Gmaila?Niedawno mieliśmy do czynienia z integracją Czatu oraz Pokoi z klientem pocztowym od Google. Wskutek tego interfejs aplikacji wzbogacił się o dolny pasek nawigacyjny, który niekoniecznie przypadł do gustu użytkownikom. Na ten moment można go jeszcze na szczęście wyłączyć.Dezaktywacji nie dokonamy jednak na drobnej nowości zaimplementowanej właśnie do wersji Gmaila na Androida . Część osób zaczęło dostrzegać, iż przy przesuwaniu (w lewo/prawo) konkretnych maili załączają sięobrazujące akcje pokroju oznaczenia jako przeczytane/nieprzeczytane, archiwizowania lub usuwania.Do tej pory te opcje oczywiście także istniały – teraz dodano wyłącznie animacje. Trzeba jednak przyznać, że. Ta drobna nowość raczej nie zmieni sposobu w jaki korzystamy z Gmaila, ale być może nieco uprzyjemni ten proces.została już wdrożona po stronie serwera. Upewnijcie się więc, że ją zainstalowaliście. Jeśli jeszcze nie widzicie u siebie nowych animacji, to musicie poczekać maksymalnie kilka dni.