Ostatni update do Muzyki Google Play. Aplikacja oficjalnie "nie żyje"

To koniec.

Pożegnajcie Muzykę Google Play. To już jej koniec

Nowa sekcja w Muzyce Google Play | Źródło: 9to5google

Google dosyć regularnie przypominało użytkownikom, że muszą przygotować się na koniec usługi Muzyka Play . Została ona praktycznie już na dobre zastąpiona przez YouTube Music i raczej mamy tu do czynienia z naturalną koleją rzeczy. Do uśmierconej usługi trafiła jednak dziś ostatnia aktualizacja. Radość nie jest jednak wskazana.Niecały miesiąc temu mieliśmy do czynienia z zablokowaniem możliwości eksportu biblioteki utworów z Muzyki Google Play. Teraz przyszła kolej na nieco drastyczniejszy krok.dodaje specjalną sekcja „Zwolnij miejsce”. Po co?Opis nowości brzmi następująco:. Chyba nic więcej dodawać nie trzeba. Jednak oprócz tego możemy także ukryć usługę tak, by nie była wyświetlana już na ekranie głównym ani w spisie wszystkich aplikacji. Zablokowana zostanie także opcja jej uruchomienia.Całe to zamieszanie wynika z tego, że, więc całkowita deinstalacja nie wchodzi w grę. Dlatego też pozostaje jej ukrycie i pozbycie się danych lokalnych. Co innego jeśli mamy smartfon, gdzie na wstępie było już YouTube Music. Tam „starszy brat” jest po prostu zwykłą aplikacją i z poziomu Sklepu Play można go zlikwidować.Nie pozostaje powiedzieć nic innego, jak – to koniec Muzyki Google Play.Źródło: 9to5google / Foto. Google