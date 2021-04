Windows 10 będzie wiedział, czy przebywasz przed komputerem

W imię bezpieczeństwa.

Od jakiegoś czasu niezwykle popularnym opcjonalnym rozwiązaniem stosowanym przez niektórych producentów laptopów biznesowych z systemem Windows 10, są technologie związane z rozpoznawaniem użytkownika korzystającego z danego komputera, za pomocą kamery. Cel? Zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem. Autorskie oprogramowanie tego rodzaju, bazujące na API Microsoftu o nazwie "Human Presence", oferują w swoich najlepszych notebookach m.in. Lenovo i Dell. Teraz za zintegrowanie odpowiedniej funkcji z systemem Windows 10 bierze się także Microsoft.Działanie opisywanej tu funkcji jest niezwykle proste. Gdy autoryzowany użytkownik odchodzi od swojego komputera, czynność ta jest odnotowywana przez kamerkę, skąd odpowiednia informacja płynie do oprogramowania, celem natychmiastowego zablokowania systemu. W momencie, w którym osoba ta wróci przed ekran laptopa, kamerka wykrywa jego obecność poprzez rozpoznanie twarzy i automatycznie odblokowuje system. Proste, szybkie, wygodne i bezpieczne - o ile nie macie nic przeciwko technologii detekcji facjaty.Wraz z aktualizacją systemu, znaną również jako Windows 10 21H2, firma Microsoft wprowadzi natywne elementy sterujące dla funkcji Human Presence. Obecnie można nią zarządzać wyłącznie za pomocą aplikacji dostarczanej przez producenta OEM. Informacja na ten temat pojawiła się w buildach deweloperskich, dystrybuowanych w ramach programu Windows Insider Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, Microsoft pracuje nad trzema nowymi ustawieniami systemu Windows 10 -(Force instant lock),(Force instant wake) i(Lock timeout).

Gdy włączona jest opcja "Wymuś natychmiastową blokadę", system Windows 10 automatycznie zablokuje komputer, gdy znajdziesz się z dala od ekranu. Jeśli korzystasz z kompatybilnej kamerki, system Windows 10 wykryje to, kiedy siedzisz lub stoisz przed komputerem oraz będzie wiedział, kiedy odchodzisz od komputera.Automatyczna blokada jest uruchamiana, gdy nie ma Cię przy komputerze przez określony czas, na przykład 2 minuty, 30 sekund i 10 sekund. Może również wykrywać odległość, na którą odejdziesz od urządzenia - 1,2 metra, 2,5 stopy (ok. 76 cm), 0,6 metra lub 1 stopę (ok. 30,5 cm) - i automatycznie blokować urządzenie.Funkcja "natychmiastowe wybudzenie" umożliwi logowanie bezdotykowe, gdy tylko usiądziesz przy laptopie.Nowości na pewno spodobają się w korporacjach i zapewne wywołają kolejną wielką dyskusję w sieci na tematy związane z prywatnością.Źródło: WindowsLatest