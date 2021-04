To chore. Muszę okłamać Microsoft, aby normalnie zainstalować Windowsa

Frustrujący problem.

Połącz się z Wi-Fi, a nie będzie odwrotu

Sposób instalacji systemu Windows nie zmienił się znacznie w przeciągu ostatnich lat, jednak Microsoft po cichu przemycił pewne rozwiązania, które mogą być naprawdę irytujące. Na tyle irytujące, że jestem zmuszony dosłownie, aby "postawić" Windowsa zgodnie z własnymi upodobaniami.Sama instalacja to dość prosty proces, który z pewnością doceniają użytkownicy pamiętający czasy Windows 98 czy XP. Zazwyczaj gładko przechodzimy przez kolejne niebieskie plansze, ale okazuje się, że jedna z nich to prawdziwa pułapka.Jako redaktor serwisu technologicznego nieustannie mam styczność z nowymi komputerami. Jak tylko nowa maszyna wpadnie na testy do redakcji, czas powtórzyć tę samą procedurę. Pozornie przyjemna konfiguracja Windowsa. Po wybraniu języka czy układu klawiatury czas połączyć się z siecią Wi-Fi... a może jednak nie.Okazuje się bowiem, że jeżeli podczas konfiguracji systemupodam hasło do sieci Wi-Fi, to nachalny Microsoft odetnie mi możliwość utworzenia lokalnego konta Windows. W tej sytuacji system proponuje zalogowanie się na konto Microsoft lub utworzenie nowego. Co zatem trzeba zrobić?Na ekraniew lewym dolnym rogu ekranu małą czcionką dostępna jest opcja "Nie mam Internetu". Zbawienie. Klikając w ten niepozorny napis bez problemu można utworzyć konto lokalne, ale chyba sami przyznacie, że Microsoft sprytnie to ukrył.